World of PC





Plusieurs annonces ont été faites durant la Blizzcon 2019.



Alors que World of Warcaft disposera d'une nouvelle extension, Shadowlands, Blizzard nous rappelle dans une vidéo que nous fêtons également les 25 ans de Warcraft. 4 minutes pour nous faire voyager dans le temps, depuis 1994.

- Warcraft : Orcs & Humans (1994)

- Warcraft II : Tides of Darkness (1995)

- Warcraft II : Beyond the Dark Portal (1995)

- Warcraft II : Battle.net Edition (1999)

- Warcraft III : Reign of Chaos (2002)

- Warcraft III : The Frozen Throne (2003)

- World of Warcraft (2004)

- World of Warcrat : The Burning Crusade (2007)

- World of Warcraft : Wrath of the Lich King (2008 )

- World of Warcraft : Cataclysm (2010)

- World of Warcraft : Mists of Pandaria (2012)

- Hearthstone : Heroes of Warcraft (2013)

- World of Warcraft : Warlords of Draenor (2014)

- Warcraft (film) (2016)

- World of Warcraft : Legion (2016)

- World of Warcraft: Battle for Azeroth (2018 )

- World of Warcraft: Shadowlands (2020 ?)

Le 6 novembre 2019 marquera le 15ème anniversaire de World of Warcraft.