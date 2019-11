World of Gaming





S'exprimant avec VG247 à la BlizzCon 2019, le directeur du jeu, Jeff Kaplan, n'a pas indiqué quoique se soit concernant la date de sortie d'Overwatch 2 lors de son annonce. On apprend aujourd'hui que l'équipe de développement ne sait pas non plus quand sortira la suite du premier épisode sortit le 24 mai 2016. Jeff Kaplan indique qu'il va falloir patienter jusqu'à l'année prochaine pour avoir une date de sortie.

« Je sais que c'est une réponse idiote, je suis vraiment désolé, et ce n'est pas comme si c'était quelque chose de top-secret qu'on ne veut pas révéler. C’est juste que nous ne le savons pas.



Ce qui est important pour nous à Blizzard, et cela concerne tous nos jeux, c'est que le jeu soit génial et que les joueurs se disent : "Oui, c'est prêt et c'est le moment." Je n'ai pas de date, ce n'est pas cette année, ça au moins c'est sûr.



J’ai l’impression que nous allons parler de Overwatch 2 l’année prochaine à la BlizzCon. Si cela peut aider.



Concernant les personnages, il y en aura plusieurs. Ce ne sera pas comme Overwatch où il y aura 21 - c’est excessif et serait extrêmement perturbateur pour le jeu. Mais nous voulons que le jeu soit grand et percutant, donc il y aura plusieurs héros. »

Overwatch 2 est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC.