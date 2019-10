World of Gaming





La conférence d'Electronic Arts vient de s'achever. Faisons un petit récapitulatif :

Apex Legends :



- Le jeu a atteint 70 millions de joueurs.

- La moyenne de joueurs de la saison 3 est bien supérieure à celle de la saison précédente.

- Il s'agit désormais d'une franchise essentielle pour EA, qui ajoute des développeurs supplémentaires dessus.

- Une version mobile reste prévue, d'autres plateformes et une scène pour l'esport.

- EA va principalement se concentrer sur ce jeu l'année prochaine.

NBA Live :



- NBA Live 20 est annulé.

- NBA Live va avoir droit à un reboot.

- Plus de détails l'année prochaine.

- Probablement un jeu de prochaine génération, basé sur ce qui a été dit.

Durant l'année fiscale de 2021 :



- Un jeu de sport

- Medal of Honor VR

- Des remasters, tels que Command and Conquer

- 2 titres non annoncés d'EA provenant de third-party

- D'autres titres pas encore annoncés également

Autres :



- Le lancement d'EA Access sur PS4 a augmenté le nombre d'abonnés. Désormais disponible sur Steam également.

- Des mises à jours sont prévus pour les jeux disponibles tels que Battlefield V et Anthem.

- Le prochain Battlefield sortira au courant de l'année fiscale 2022 : entre avril 2021 et mars 2022.

- 50% des ventes de jeux complets sur PS4/XB1, au cours des 12 derniers mois, ont été réalisé en dématérialisées.

- 42% l'an dernier.

- 51% des ventes de Madden NFL 20 étaient du dématérialisé, hausse de 42% par rapport à l'an dernier.

- 34% des ventes de FIFA 20 étaient en dématérialisées, contre 29% l’an dernier.



- Dragon Age, de Bioware, est en développement mais n'arrivera pas avant l'année fiscale de 2022.

- Prochain titre de Star Wars à la fin de l'année fiscale de 2022.

- Star Wars Battlefront 1 & 2 représentent 33 millions d'exemplaires à eux deux

- EA s'attend à ce que Star Wars Jedi : Fallen Order soit expédié entre 6 et 8 millions d'unités avant le 31 mars 2020.

Résumé :



- Nouvelle IP de Motive

- Nouveaux projets de Dice, Bioware, Maxis et Criterion

- Nouveaux titres destinés au Mobile

- Nouveaux jeux de sport

- Nouveaux titres avec des tiers (EA Originals)