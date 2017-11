est une plateforme en ligne permettant d’échanger à plusieurs soit en utilisant une application, soit via navigateur Web. Avec le Discord de Gamekyo, vous pourrez échanger sur différents sujets de manière instantanée avec les autres membres, que ce soit de l'actualité du jeu vidéo ou sur des sujets plus variés comme le cinéma, les séries, la musique etc...Vous aurez également la possibilité deVous pouvez nous rejoindre à cette adresse :A l'instar du système d'XP de Gamekyo, il y a également sur le tchat un robot qui analyse vos discussions qui vous donnera des points d'XP l'histoire d'ajouter une petite touche ludique.Voici les différents salons que vous pourrez retrouver :- Gamekyo Général- News- Cinéma- Musique- Séries TV- Comics- Animes et mangas- Actualité technologique- Echanges des bons plans du web- Humour- Quizz (quand on aura enfin trouvé un bot potable)- Des salons vocaux pour les membres qui préfèrent le contact de vive voixA venir :- Des catégories liées à différents titres pour des rassemblements en parties multijoueurs.Et bien sur, il ne faut pas oublier notre hymne officiel :