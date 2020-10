Xbox Series X | S

Après avoir montré du gameplay de Dirt 5 sur Xbox Series X, c'est au tour de Yakuza Like a Dragon de se montrer. Comme pour le jeu de Codemasters, Yakuza 7: Like a Dragon bénéficiera deux options d'affichages. Le premier permettra de jouer au jeu en 4K et 30fps alors que le deuxième ferra tourner le jeu à 60 fps, mais avec une résolution moindre.







Yakuza 7: Like a Dragon sortira sur Xbox Series, Xbox One, PS4 et PC le 10 novembre prochain.