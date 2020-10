Super Mario Bros. a été le premier jeu à recevoir une adaptation cinématographique animé et en live action. Le premier film d'animation s'appelait Super Mario Bros: Peach-Hime Kyushutsu Dai Sakusen ! sorti en 1986 au Japon seulement. Et le second est la célèbre adaptation américaine sorti en 1993 (face à Jurassic Park).

posted the 10/08/2020 at 11:23 AM by zestarlight