Salut tout le monde !Vous vous demandez peut-être le but de ce groupe, eh bien, il est très simple.et qu'elle ne fait pas doublon avec d'autres groupes Xbox, bien que j'en ai jamais vu d'actif depuis mon arrivée.À l'heure où j'écris ces lignes, la nouvelle console de Microsoft débarquera dans un peu plus de. Alors hypé ?PS: Si des personnes courageuses souhaitent rejoindre le groupe afin d'écrire des articles ça sera avec grand plaisir !

posted the 10/04/2020 at 09:21 PM by zestarlight