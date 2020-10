La saison 10 de Walking Dead devrait revenir sous peu. Mais si seulement c'était aussi simple. Le seizième épisode retardé de la saison, qui devait être diffusé plus tôt cette année, est toujours officiellement la «finale», mais maintenant la saison a été prolongée jusqu'à l'année prochaine.Pour l'instant, nous allons traiter des certitudes: ci-dessous, vous trouverez la date de sortie de la finale de la saison 10 de The Walking Dead et l'heure d'antenne - que vous soyez aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Au-delà de cela, nous examinerons ce qui reste à venir dans la saison 10, ainsi que ce qui est prévu pour la dernière saison en 2021 et 2022. regarder the walking dead saison 10 episode 16 en streaming