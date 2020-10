Anecdotes

Scénario

“Evolution began with Crashs island being stolen from the Earth by the Evil Twins and used as a jigsaw-piece in one giant planet made from pieces of others. (...) But when Ratchet and Clank was released Insomniac had had the same idea; their planet looked identical to ours, so we decided to start over (...)”. Paul Gardner

Personnages

Environnements

L’annulation

Source: Crashmania

À l’origine de Crash Twinsanity, se trouvait un projet bien plus ambitieux et très différent. La création a en fait commencé par un autre jeu Crash Bandicoot nommé « Evolution » par Traveller’s Tales Oxford Studios. Peu de temps après la sortie de Crash Bandicoot : La vengeance de Cortex, le studio d’Oxford se voit chargé d’un nouvel opus. Le souhait principal de Traveller’s Tales Oxford était de proposer une approche différente à la licence Crash Bandicoot avec se penchant plus sur le côté aventure. L’histoire proposait donc de suivre le marsupial orange dans une aventure encore plus déjantée avec de nouvelles mécaniques de jeu tout droit venu des rpg. Bien qu’il y ait peu d’informations sur ce jeu, il est possible de nous faire une vague idée de ce qu’aurait pu être Crash Bandicoot Evolution grâce à Richard M. Albon (le concepteur principal du projet) qui a publié des concept arts et Paul Gardner qui a commenté l’existence du projet en 2005.L’intrigue de Crash Bandicoot Evolution était très proche de celle de Ratchet & Clank. En effet, il était question que les jumeaux maléfiques volent des morceaux de planètes pour en créer une nouvelle, plus grosse et plus proche de la perfection. Les deux oiseaux créèrent plusieurs armées sur les différentes planètes afin de mettre leur plan à exécution. Les îles du bandicoot sont attaquées au début du jeu, poussant Crash à poursuivre les jumeaux et à sauver les différents mondes.Selon Paul Gardner (artiste de Traveller’s Tales Oxford), le scénario du jeu a entièrement été revu suite à sa trop grande similitude avec le jeu d’Insomniac Games, bien que cela était une pure coïncidence les deux jeux ayant commencé leur développement dans les mêmes eaux.De nouveaux personnages étaient prévus, notamment Foofie, un alien accompagnant Crash tout au long de l’aventure et les jumeaux maléfiques, les nouveaux ennemis du marsupial.Les jumeaux maléfiques, semblent être une création du Dr. Neo Cortex comme le laisse sous-entendre un autre concept art. Ces deux personnages, avaient pour objectif de créer la planète parfaite pour eux. Pour la création des jumeaux, Richard M Albon s’est inspiré des deux cokatiels de sa petite amie.Malgré la présence des jumeaux maléfiques, le Dr. Neo Cortex était de la partie. Ce dernier s’attaquer à Crash de manière récurrente dans le jeu.Et voici le bandicoot avec la tenue adéquate pour sa nouvelle aventure dans l’espace. Sur le concept art de droite, nous pouvons voir Foofie, un sorte de blob extraterrestre. Ce dernier offrait toute une panoplie de compétence à Crash grâce à son élasticité, Foofie pouvait notamment servir de bouclier, de crocheteur, mais il était un moyen pour le marsupial de se balancer de plateforme en plateforme.Cette dernière image présente tous les personnages envisagés pour cet épisode. Parmi ces personnages, nous y retrouvons quelques figures bien connues de la licence comme Papu-Papu, Nitros Oxyde, etc.Comme le dit l’intrigue, Crash était amené à explorer d’autres mondes afin de d’empêcher les jumeaux maléfiques d’atteindre leur objectif final. Nous connaissons deux de ces mondes.Le premier est « Hanging City », un monde à deux étages. La partie supérieure abritant les riches habitants et la partie inférieure abritant les ouvriers. Pour empêcher l’attaque des jumeaux, Crash devait trouver un moyen d’unir les deux parties d’Hanging City afin de lutter contre les méchants.Le deuxième est « Gaudi World », monde partagé à nouveau en deux parties. La surface, toxique pour Crash le forçant à se déplacer de serre en serre pour éviter la toxicité de la planète et lutter contre l’armée de fourmis des jumeaux maléfiques. La deuxième partie de ce monde correspondait aux sous-terrains, les fourmis y avaient basé leur campement afin d’y cacher les wompas et les distribuer aux deux oiseaux.Le personnage à droite était l’un des habitants de ce monde. Crash devait aider cette race de guerrier en y accomplissant certaines quêtes, mais la maladresse de Crash ne fit qu’empirer la situation de cette tribu.Des niveaux se déroulant sur les îles de Crash étaient également prévus. D’ailleurs, Crash avait la possibilité de se déplacer d’île en île grâce au bateau de Capu-Capu, un membre de la tribu locale.Lors de sa traversée, Crash devait faire face à des piranhas qui essayaient de dévorer son bateau. Si on regarde plus attentivement l’artwork, il est possible de voir Crunch et Fake Crash sur une petite île, en fait lors d’une des traversées, une cinématique devait montrer les deux personnages suivre le marsupial, mais ces derniers n’ont pas réussi à éviter les poissons ce qui les fit s’échouer sur l’île.L’équipe de Traveller’s Tales Oxford a officiellement travaillé sur Crash Bandicoot Evolution jusqu’en 2003. Peu de temps après la sortie de Ratchet et Clank en novembre 2002, le studio se résigna à revoir en profondeur le jeu à cause de sa trop grande similitude avec le jeu d’Insomniac Games. Les changements apportés au jeu l’ont petit à petit fait devenir Crash Twinsanity, le jeu que nous connaissons aujourd’hui.