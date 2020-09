Il est possible de faire virer la couleur rouge du bouclier au bleu. Pour cela, il est nécessaire de posséder le bouclier rouge et le médaillon d'Ether, ensuite, le joueur doit aller à la rencontre d'un pikit afin de se faire prendre le bouclier et tuer le monstre après. Lorsque Link récupère le bouclier, il devient bleu, cependant, après l'utilisation du médaillon, le bouclier reprend sa couleur d'origine.





Si le joueur se rend à l'endroit où se trouve la Master Sword avant de sauver la princesse Zelda au début du jeu, il rencontra un ennemi buggé et l'épée ne sera pas présente dans son piédestal.





La version japonaise du jeu s'intitule "The Legend of Zelda: Triforce of Gods". Le nom a été changé pour les versions occidentales pour des raisons religieuses.

Lors d'un entretien sur le compte Twitter officiel de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime a révélé que The Legend of Zelda: A Link to the Past est son jeu préféré.





Dans le village Cocorico, il est possible de trouver une maison vide, mais sous l'un des pots de la maison se trouve une poule. Cette dernière peut-être transformée en femme à l'aide de la poudre magique. Après avoir été transformé la femme, révèle que la girouette est responsable de l'envoi des poules lorsqu'une d'entre elles est agressée. Elle ajoute que la forme humaine n'est pas très confortable.





Dans les fichiers du jeu, un ennemi non-utilisé a été retrouvé. Ce dernier, possède un sprite, des animations et a entièrement été programmé, mais il n'apparaît à aucun moment dans le jeu pour des raisons inconnues.





Dans les maisons du village Cocorico, il est possible d'y trouver des portraits de Mario, si vous tirez sur les ces portraits, des rubis en sortiront.





Le poisson-chat qui donne le médaillon du tremblement de terre est basé sur le folklore japonais du XVIIIe siècle. Namazu est un poisson-chat qui se tortille dans l'eau et qui apporte le chaos et la destruction sur terre. Les pierres autour du poisson-chat du jeu représentent la prison de Namazu construite par le dieu Kashima afin d'immobiliser le poisson géant.





Sur Super Nintendo comme sur Game Boy Advance, il existe un bug dans le village de Cocorico qui permet au boomerang de traverser l'écran en boucle.





Dans le manuel du jeu de la version occidentale, Ganondorf porte le nom de famille Dragmire. Cet ajout est une volonté de l'équipe de traduction de Nintendo of America qui souhaitait apporter sa contribution à l'histoire du jeu. Cependant, c'est la seule fois où le nom de Ganondorf sera mentionné.

Il est possible de dévier les projectiles magiques d'Agahnim en utilisant le filet à insectes. Mais le timing est plus court qu'avec l'épée. Le mouvement circulaire du filet à insectes peut également protéger Link des projectiles qui se disperses une fois touché.





Après la défaite de Ganon et l'apparition de l'escalier permettant d'accéder à la Triforce, le joueur peut toujours tomber dans le trou qui entoure l'arène. Si jamais le joueur tombe, le combat final sera réinitialisé.





Dans le Marais du Mal, où se trouve le donjon de Misery Mire, il existe trois ennemis que ne se chargent pas correctement les rendant invisibles pour le joueur. Ces ennemis sont censés être des Zora, mais ces derniers sont visibles plutôt dans les eaux profondes du marais. Les raisons de leur invisibilité s'expliquent peut-être par le fait que ces ennemis n'ont été programmés que pour fonctionner en eau profonde ou bien les ennemis ont tout simplement était mal placé sur la carte.





Il existe un bug qui permet au joueur de traverser les murs. Ce bug peut-être utilisé pour terminer le jeu en moins de 3 minutes simplement en marchant jusqu'à la salle de fin pour lancer les crédits.





Dans la version japonaise, le marteau magique est nommé M.C Hammer en référence au rappeur du même nom.





Pour A Link to the Past, Miyamoto avait prévu trois héros et la possibilité pour le joueur de changer de personnage au cours de l'aventure afin d'utiliser leurs capacités uniques. Le premier personnage devait être un elfe guerrier, un sorcier et une fille.

Il existe une salle secrète nommé Chris Houlihan's room. Cependant, il est nécessaire d'utiliser un bug du jeu pour s'y rendre. Cette pièce contient 255 rubis ainsi qu'une dalle avec des inscriptions dessus. Cette salle sert également de gestionnaire d'erreur en cas bug lors d'une chute dans un trou. La pièce a été mise en place suite à un concours rempoté par Chris Houlihan. Nintendo a changé les moyens d'accéder à cette salle dans le portage Game Boy Advance, mais toute mention à Chris ont disparu.





Nintendo a envisagé de réutiliser le concept orignal de The Legend of Zelda et souhaitait proposer une aventure se déroulant à la fois dans le passé et dans le futur, Link faisant office de lien entre les deux périodes. Il existe donc un concept art de la princesse Zelda avec une tenue futuriste.





Dans le portage Game Boy Advance, le lutin qui assistait la sorcière dans la boutique de potion a été remplacé par Maple, un personnage présent dans les jeux Game Boy.





Un groupe de fan (Aeipathy Industries) souhaitait adapter le manga d'A Link to the Past en série animée. Le premier épisode est sorti en 2014, mais suite a des problèmes avec Nintendo, la série sera temporairement annulée. Avant que le groupe annonce la sortie du deuxième épisode pour cette année. Quelques scènes de l'épisode 1 ont été utilisés dans certaines roms hacks de The Legend of Zelda: A Link to the Past.





Le concept du monde qui se termine lorsqu'un gros œuf se casse au sommet d'une montagne, était une idée prévue à l'origine pour A Link to the Past. Elle sera finalement mise de côté et sera réutilisée pour Link's Awakening.





Le récent leak de Nintendo a permis d'obtenir des informations intéressantes sur le développement du jeu, comme la présence de trois arbres géant possédant un visage pouvant faire penser à l'arbre Mojo, qui fera finalement sa première apparition dans Ocarina of Time.