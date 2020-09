Anecdotes

Avant la sortie de Final Fantasy XIII et XV, Final Fantasy VII est probablement l'épisode qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les fans de la licence. En effet, alors qu'une partie pense qu'il s'agit du meilleur épisode de toute la saga, une autre trouve qu'il s'agit de l'épisode le plus surcoté. Quoi qu'il en soit, les deux camps ont raison sur un point, il s'agit d'un jeu qui a su marquer la licence à jamais, que ce soit pour son histoire et personnages ou son système de matéria. Après en avoir fait rêver plus d'un avec une démo technique de Final Fantasy VII sur PlayStation 3 en 2005 et un troll lors de la PlayStation Experience de 2014, Square-Enix a fini par exaucer ce rêve en sortant le remake tant désiré par de nombreux fans.Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir les coulisses de cet épisode qui a marqué son temps et la licence à tout jamais.Pour connaître l'origine de Final Fantasy VII, il est nécessaire de remonter le temps jusqu'au 2 avril 1994, alors que Final Fantasy VI pointe le bout de son nez au Japon, les développeurs ont les yeux tournés vers les consoles de nouvelle génération. Sega annonce de son côté la Saturn, Sony annonce son arrivée dans le secteur du jeu vidéo avec la PlayStation alors que Nintendo travaille sur sa prochaine console l'Ultra 64. La particularité de ces machines est l'abandon des processeurs 16-bits au profit de processeurs 32 et 64-bits, promettant un gap conséquent entre les consoles de 4e et 5e génération. La puissance de ces consoles ne devait donc pas simplement permettre de rendre les jeux plus beaux ou d'afficher plus d'éléments à l'écran, mais de faire rentrer le monde du jeu vidéo dans une nouvelle dimension avec l'apparition de la 3D. Les machines de Sega et de Sony sont prévues pour les fêtes de fin d'année tandis que la console de Nintendo est censée arriver quelque temps après en 1995. Avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, Square doute et ne sait pas s'il doit faire entrer sa licence Final Fantasy dans une nouvelle dimension ou de développer le prochain épisode sur la Super Nintendo en attendant l'arrivée de la Nintendo 64.Donc, peu de temps après la sortie de Final Fantasy VI, une petite équipe de trente personnes est affectée au développement du prochain épisode. Hironobu Sakaguchi, le papa de Final Fantasy, souhaite s'éloigner un peu de tout ce qui a été fait dans la licence et veut raconter une histoire policière mettant en scène Joe, un détective à la poursuite d'une organisation qui souhaite faire exploser les différents réacteurs d'une ville futuriste inspirée de New York. Mais la petite équipe est poussée à arrêter de travailler sur ce septième opus afin de prêter main-forte au développement de Chrono Trigger. Hironobu Sakaguchi rejoint donc Akira Toryama, Yūji Horii et Yoshinori Kitase pour travailler sur Chrono Trigger, Final Fantasy VII étant mis de côté pour le moment, le papa de Final Fantasy va partager quelques idées qu'il avait pour son jeu afin qu'elles voient le jour dans Chrono Trigger.Peu après la sortie de Chrono Trigger, Square ouvrit des centres de recherche graphique au Japon et aux États-Unis et posèrent diverses offres d’emploi dans le développement de graphisme haut de gamme et pour la production d’animation. L’équipe chargée de travailler sur Final Fantasy VII est également reformée, mais elle est maintenant dirigée par le coréalisateur et le scénariste de Final Fantasy VI, Yoshinori Kitase. Ce dernier estime alors qu’il est trop tard pour développer un nouveau jeu sur la Super Nintendo qui est à bout de souffle. Pour lui, il est nécessaire de passer à la 3D, mais il craint que les joueurs passent à côté si le n’atteint pas la qualité d’autres jeux sortis sur PlayStation 1 ou Saturn. Pour cela, il va lancer la production d’une petite démo technique appelée « Final Fantasy SGI » (Final Fantasy Sillicon Graphics, inc.). Cette démo est dévoilée en août 1995, elle présentait des rendus 3D des personnages de Final Fantasy VI dans un combat en temps réel, mais elle posera certaines bases du gameplay de Final Fantasy VII. Le développement de Final Fantasy débute réellement qu’à la fin de l’année 1995 sur la Nintendo 64, mais Square fait très rapidement face à un problème de stockage, il est impossible pour le studio de faire tenir toutes les données sur une cartouche de Nintendo 64. Square entre alors en conflit avec Nintendo pour l’impossibilité d’utiliser des CD sur sa nouvelle console. Ce support de stockage offrait bien plus d’espace de stockage et était bien moins coûteux que les cartouches de jeux. Les choix de Nintendo pour sa prochaine console ne plaisaient pas à Square et créèrent de nombreux points de tensions entre les deux sociétés qui ont pourtant été très liées jusqu'à maintenant. Ces différentes contraintes et le nouveau report de la console mirent fin à tout développement de jeux Square pour les consoles Nintendo.Après avoir hésité entre la Saturn, le PC et la PlayStation. Final Fantasy VII est finalement annoncé le 12 janvier 1996 sur la console de Sony. Contrairement à Final Fantasy VI qui a connu beaucoup de changements au cours de son développement, les personnes qui ont travaillé sur le jeu, savaient exactement ce qu’elles voulaient voir dedans. Si le scénario connaît quelques changements de la part de Yoshinori Kitase et Kazushige Nojima avec l’ajout d’Avalanche, de la Shinra et de la relation Cloud/Sephiroth. L’idée que les protagonistes soient à la poursuite de Sephiroth vient de Tetsuya Nomura, car il pensait que cela aiderait à l’avancement de l’histoire. Après le décès de sa mère, Hironobu Sakaguchi souhaitait traiter de l’importance qu’ont les personnes même après leur mort, il va donc proposer l’ajout de la Rivière de la Vie et la mort d’un personnage principal, qui aura tout de même un rôle crucial malgré sa disparition.Pour le gameplay, les premières choses qui ont été choisies sont les mouvements de la caméra lors des combats, ensuite plusieurs idées ont été proposées et seulement les meilleurs ont été gardés comme le système de matéria. Tetsuya Nomura, lui s’est chargé des story-boards des différentes invocations et a proposé la création des Limit Break permettant à chacun des personnages de faire ressortir leur personnalité.En l’absence de Yoshitaka Amano, le concepteur historique de la saga, c’est Tetsuya Nomura qui est chargé de la conceptualisation des personnages et des environnements. Yoshitaka Amano n’a que très peu travaillait sur le jeu occupé à ouvrir des expositions artistiques en France et aux États-Unis. Ce dernier à tout de même proposer quelques concepts de personnages et à travailler sur le logo du jeu, mais ne sachant pas lequel choisir, il laissera le choix aux développeurs.Du côté de la musique, c’est Nobuo Uemastu qui est rappelé et contrairement aux précédents épisodes, le compositeur va réaliser la bande sonore du jeu en l’espace de huit mois, avec une petite particularité. La musique One-Winged-Angel possède des voix numérisées, une première pour la licence faisant d’elle la musique la plus facilement reconnaissable de la licence. D’ailleurs, le studio a choisi de compresser les musiques afin de les charger avec le processeur de la console, cette technique a permis aux développeurs de limiter les chargements, mais à réduit la qualité des musiques du jeu.Finalement, ce sont plus de 120 artistes et programmeurs qui ont travaillé sur Final Fantasy VII, il s'agissait alors de la plus grande équipe de développement de jeux pour l'époque. Toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet ont reçu un modèle de la Silicon Graphics Indigo² coûtant 70 000$ l’unité. Square a finalement dépensé sans compter faisant de Final Fantasy VII le jeu le plus cher de son époque avec un budget total de 45 millions de dollars.Le jeu est finalement arrivé le 31 janvier 1997 sur la PlayStation, soit un peu plus d’un an après le début de son développement. Sony a fait de ce jeu la killer-app de sa console en proposant une communication agressive sur le titre de Square. Le jeu s’est vendu 2.3 millions d’exemplaires en l’espace de trois jours et a fait s’envoler, les ventes de la PlayStation face à la Saturn, rendant alors impossible Nintendo de venir chatouiller Sony avec sa Nintendo 64. Le jeu se vend également très bien dans le reste du monde dépassant les ventes de Resident Evil ou de Tomb Raider aux États-Unis. Le succès colossal de Final Fantasy VII ne laissa pas indifférent d’autres acteurs du jeu vidéo et attira Enix chez PlayStation qui proposera dessus Dragon Quest VII et qui deviendra le plus gros succès de la machine au Japon.