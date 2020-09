Lors d'un combat, seuls les dégâts de la première arme équipée comptent, et ce, malgré que le personnage soit équipé de deux armes et qu'il y ait une animation différente pour la deuxième arme.

Sur NES, les sorts Saber et Temper sont buggés. Ces sorts seront corrigés dans les remakes, le premier sort augmente l'attaque de 16 et la précision de 10 au lanceur tandis que le second augmente l'attaque d'un allié de 14.

Who likes this ?

posted the 09/10/2020 at 09:15 AM by zestarlight