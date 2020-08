À l'exception de Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka, tous les autres développeurs n'ont pas travaillé sur le premier Zelda. Cependant, Miyamoto et Tezuka avaient un rôle moins important que le premier jeu puisqu'ils étaient superviseurs et s'occupaient de l'écriture du jeu.





Shigeru Miyamoto a déclaré lors d'une interview que Zelda II était le jeu le moins bon sur lequel il a travaillé.

Le succès grandissant de la NES et du premier jeu a provoqué une importante pénurie de cartouche pour Zelda II.

Dans la notice, il est dit que certains sacs d'expérience cachaient des ennemis à l'intérieur. En revanche ce sont souvent les ennemis qui laissent tomber ces sacs.





La célèbre phrase "I am Error" est sûrement une private joke entre les développeurs. En effet, après avoir parlé à un personnage spécifique Error donnera des indications pour trouver un tunnel secret. De plus dans la ville de Mido, il existe également un personnage nommé Bagu (qui veut dire bug). Ces personnages ont probablement été nommé ainsi suite à certains bugs au cours du développement.





Sur l'écran de Game Over, nous pouvons voir la silhouette de Ganon et entendre son rire. Ce rire est en fait une version modifié de celui de Soda Popinski de Punch Out.





Contrairement à la version cartouche, la version du Famicom Disk System utilise une musique de combat différente. La raison de ce changement est inconnue et chanson sera finalement remixée et utilisée comme musique pour un mini-boss de The Legend of Zelda: Minish Cap.





Jusqu'à maintenant, Zelda II est le seul jeu à posséder un défilement horizontal. Les jeux développés par Philipps n'étant pas considéré par Nintendo comme des jeux Zelda officiels.





Si on exclu les spin-offs, Zelda II: The Adventure of Link est le seul jeu de la série à ne pas posséder la mention "The Legend of" et à posséder un chiffre dans son titre.

Dans Zelda II, Link possède une ligne de dialogue dans laquelle il dit "I found a mirror under the table". Il s'agit d'une erreur de traduction, dans la version japonaise il s'agit juste d'un texte informatif signalant au joueur qu'il a récupéré le miroir.





Dans la version japonaise de Zelda il est possible de lire sur l'une des tombes de Saria Town, "The Hero Loto rests here." cette phrase fait référence au héros de Dragon Quest.





Les sages d'Ocarina of Time tiennent leur nom des villes de Zelda II. Cependant, si on suit la chronologie donnée par Nintendo ce sont finalement les sages qui ont donné leur nom à ces villes.





Il est possible de passer les portes verrouillées sans utiliser de clés simplement en utilisant le sort de la fée et en volant dans le trou de la serrure.

Pour la réédition de Zelda II pour le Virtual Consol, Nintendo a fait le choix de retiré les couleurs clignotantes et de laisser un fond rouge pour éviter que les joueurs soient touchés par des crises d'épilepsie.