Anecdotes

Girl With a Stick (I-5)



Concept arts de l'héroïne et de son compagnon.



Images in-game de "Girl With a Stick".

Monster Knight



Concept arts de Madi et des monstres qui pouvaient lui servir d'armes, armures ou de moyen de transport.



Concept arts de personnages de tribus et d'environnements.

Ratchet & Clank



Photo d'une phase de test de Ratchet & Clank.



Concept arts de Ratchet et Clank, jusqu'à la version finale.

Sources: IGN | Fandom | Artbook

Après trois jeux Spyro, l’équipe de développement d’Insomniac Games commença à travailler sur leur nouveau jeu, mais Ratchet & Clank n’était pas la première idée. En effet, la première idée de l’équipe était appelée I-5 (5e jeu d’Insomniac Games après Disruptor et la trilogie Spyro.) et ne déroulait pas dans une galaxie lointaine. Après Spyro : The Year of Dragon, Insomniac Games était déterminé à développer un jeu avec un personnage principal ayant des proportions humaines. L’équipe aimée bien évidemment Spyro, mais voilà le dragon violet ne pouvait pas porter d’armes, ni se servir de ses mains pour profiter de nouvelles capacités. L’arrivée de la PlayStation 2 était l’occasion pour Insomniac de créer une nouvelle licence, en plus de proposer de nouvelles mécaniques de jeu.La première idée de Ted Price (PDG d’Insomniac Games) était un jeu nommé « Girl With a Stick », le prototype tenait ce nom du fait que le personnage principal était une femme possédant un bâton pour se défendre. L’héroïne évoluait dans un monde vaguement inspiré de l’architecture maya, la technologie primitive de ce monde pousse les habitants à utiliser de la magie pour se défendre. Le jeu arborait donc un aspect plus fantaisiste que l’était la série Spyro, avec une histoire plus mature et profonde.Selon Ted Price, il s’agit de son premier échec au sein studio. Il était le seul à voir le potentiel de ce jeu, mais il était incapable de rendre enthousiaste le reste de l’équipe avec cette idée de jeu. Les prototypes ne correspondaient pas à sa vision et que les animations de courses et de combat du personnage n’étaient pas amusantes. Girl With a Stick était un savant mélange de Tomb Raider et de Zelda. Ce projet était défendu corps et âme par Ted Price, mais les développeurs et Connie Booth (productrice déléguée de Sony America) n’adhéraient pas totalement à la vision de son jeu. Cette dernière cherchait des solutions pour rendre le jeu plus agréable à jouer, malgré les différents problèmes avec le jeu Sony était prêt à suivre Insomniac Games jusqu’au bout dans ce nouveau projet.La production du jeu s’arrêta, car le jeu ne correspondait pas à la vision qu’avait Ted Price. Une nouvelle idée appelée Monster Knight vit le jour quelque temps après. Le PDG qualifie la décision de cesser la production de Girl With a Stick comme un « soulagement » en plus d’avoir permis à l’équipe de tirer des leçons et de l’expérience pour le studio qui souhaitait s’éloigner des jeux de plateformes.La deuxième idée du studio est celle qui va poser les bases de Ratchet & Clank. Ce projet débute en 1999 et comme Girl With a Stick, il devait être un jeu d’action-aventure à la troisième personne. Le studio avait toujours pour ambition de s’éloigner du travail fait sur Spyro afin de proposer une histoire forte et des personnages avec des émotions réalistes. Avec quelques inspirations venant de Pokémon, Insomniac Games souhaitait proposer un jeu où le joueur contrôlait Madi, un chevalier capable de capturer des monstres afin de les faire grandir. Les monstres du jeu étaient uniques, mais contrairement à Pokémon, Madi devait se servir de ces créatures comme armes, armures, outils et moyen de transport. Tout au long du jeu, ces monstres se transformer en versions plus grandes et plus puissantes afin de donner plus de capacités au personnage principal. Madi avait la possibilité de se lier d’amitié avec les créatures de trois manières différentes, il pouvait chasser, combattre ou négocier avec le monstre afin qu’il se joigne à lui.Monster Knight devait conter, une légende s’étant déroulée il y a longtemps. La terre était peuplée par différentes tribus liées par l’eau-esprit, un liquide magique se situant au cœur de la terre qui donnait la puissance au peuple Tigre et permettait à sa tribu d’évoluer. Un jour, les volcans de la planète entrèrent en éruption, mais personne ne pouvait expliquer pourquoi, jusqu’à ce que des démons attaquent les différents villages dans le but d’éteindre les sources d’eau-esprit. Le jeu commençait après l’attaque des démons, Madi est la seule survivante de son petit village et possède la faculté de parler avec les monstres. Elle se dirigeait donc vers le village de la tribu Tigre, afin de réactiver l’eau-esprit et d’en récolter pour capturer Titan, le seul monstre capable d’affronter Mogreb, le chef démon.C’est à la suite d’un brainstorming pour proposer de nouveaux projets que Brian Hastings demanda si « Ça ne serait pas super de jouer un alien et son ami robot, de voyager de planète en planète dans une galaxie lointaine et de récupérer des armes et des gadgets. ». En sortant du brainstorming, le studio est conquis par l’idée de Brian Hastings et commença à travailler directement dessus. Le concept est rapidement fixé et comme le studio partage les mêmes locaux que Naughty Dog, il est décidé d’utiliser la technologie développée pour Jak & Daxter. Le studio de Ted Price, optimisera cette technologie au cours du développement en proposant des outils plus efficaces que ceux utilisé par Naughty Dog dans Jak & Daxter.Le studio chercha rapidement un design pour le héros et son acolyte. Les deux personnages passeront par divers concepts, d'ailleurs, Clank n'était pas encore un personnage à part entière, il s'agissait en réalité d'un gadget servant à Ratchet avec plusieurs déclinaisons (l'idée sera reprise pour les robots dans les énigmes de Clank.). Les monstres de Monster Knight laissent place à des armes et des gadgets aux fonctions uniques et le système évolutif des monstres seront mis en place à partir du second épisode.Lors d’une interview, Insomniac Games fait tout pour éviter de qualifier leur nouveau jeu de « plateforme », afin de se démarquer des jeux de plateformes traditionnels où le but était de collecter des objets à la fin d’un niveau. La production du premier Ratchet & Clank commence réellement en novembre 2001. Sony est tellement confiant à propos du succès de cette nouvelle licence qu’ils accordèrent le droit de développer la suite du jeu cinq mois avant la sortie du premier opus. Le développement se termine aux alentours d’octobre pour une commercialisation en novembre 2002 soit un an après le début de la production et comme l’avait prévu Sony, le jeu est un carton et est le point de départ d'une des sagas les plus connues de PlayStation.