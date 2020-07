Jeux annulés

Halo "Titan" (MMO)



Montage de ce qui aurait pu être l'interface du jeu.





Quelques captures d'écran du jeu.





Concept art des environnements du projet Titan.

était le nom de code d'un MMO Halo développé par Ensemble Studio entre 2004 et 2007. Suite à l'annulation du projet, le studio concentra toutes ses ressources disponibles dans le développement du premierLe projet Titan avait pour but de concurrencer le mmorpg de, mais il a été annulé au cours de l'année 2007 sans avoir eu le droit à une annonce officielle.Environ 40 personnes réparties sur trois équipes travaillaient sur le projet Titan tandis qu'une autre partie du studio était sur le développement d'Halo Wars.. Le projet se révélait assez différent dans les dernières étapes du développement. En effet, Ensemble Studio avait imaginé des ajouts de gameplay inspiré des jeux Halo classique, avait pensé à un système de couverture similaire à celui de Star Wars: The Old Republic ainsi qu'un système de quêtes public utilisé dans Warhammer: Online. Les points de mana utilisés dans World of Warcraft étaient quant à eux remplacés par les "psion".Au moment de l'annulation du projet, Ensemble Studio disposait de serveurs pour le jeu, d'une zone de jeu aussi grande que celle de World of Warcraft et de nombreux mécanismes de jeu, des véhicules et des armes à feuLes raisons de l'annulation du jeu sont assez floues, peut-être que le studio a préféré se