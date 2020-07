Le concept original du jeu devait proposer de suivre une aventure avec Mickey en tant que personnage principal accompagné de Donald et Dingo. Cependant, Disney souhaitait absolument que Donald soit le personnage principal du jeu. Finalement, Square Enix et Disney ont fait un compromis et le personnage de Sora a été créé pour être le héros de Kingdom Hearts.





Le scénario original impliquait que Sora sauve les princesses Disney avec l'aide de leurs princes respectifs.





Les premiers concepts de Sora, montrent que le personnage était à l'origine une sorte d'hybride entre un lion et un humain. De plus, ce dernier était équipé d'une sorte de tronçonneuse. Tetsuya Nomura, souhaitant que le héros soit un humain, fera évoluer son design et la tronçonneuse sera remplacée par une clé pour rendre le jeu moins violent.





Une bande-annonce montre Donald et Dingo porter leurs vêtements classiques.





Lors d'une session de questions-réponses au MomoCon 2015 avec les créateurs de Gargoyles, il a été révélé que la série était considérée comme l'un des mondes de Kingdom Hearts. Cependant, des circonstances malheureuses ont fait que l'inclusion a été interrompue après que certains membres de l'équipe aient quitté Disney.





Les documents de conception de Kingdom Hearts révèlent de nombreuses différences entre les premiers concepts du jeu et ce qui apparaît dans le jeu final. Parmi ces différences, on trouve l'apparition d'une étrange icône représentant une île du destin différente, des dessins de sans-cœur inutilisés et le fait que Sora porte des vêtements similaires à ceux de Tarzan dans le niveau Jungle Profonde.





Après la sortie du premier jeu Kingdom Hearts, Disney avait prévu d'en réaliser une série animée. Bien que la première ébauche de la série soit bien avancée, la série n'a jamais été réalisée. C'est probablement parce qu'ils avaient prévu de poursuivre l'histoire avec plus de jeux plutôt qu'une série animée.





Dans la fin secrète de Kingdom Hearts Final Mix, on peut voir Mickey brandissant la keyblade de Sora et Roxas tenant la keyblade de Mickey. D'ailleurs dans cette fin secrète, Roxas a les yeux jaunes. Ces concepts n'ont jamais été réutilisés par la suite et ont simplement servi à donner un aperçu de ce qu'avait prévu Tetsuya Nomura pour la suite de Kingdom Hearts.





La boîte à musique présente dans le monde Atlantica peut jouer "Who I am ?" de Final Fantasy VII.









Le monde la Terre des Lions présent dans Kingdom Hearts II, devait également être présent dans le premier épisode, mais comme il était nécessaire de programmer une nouvelle façon de se battre pour Sora, cette idée est finalement mise de côté, car l'équipe de développement n'avait plus le temps d'inclure des mondes dans le jeu.





Kathryn Beaumont, la voix anglaise originale d'Alice au Pays des merveilles et de Wendy dans Peter Pan a repris ses rôles dans Kingdom Hearts alors qu'elle était âgée de 64 ans.





L'idée du jeu est née dans un ascenseur. En effet, alors que Shinji Hashimoto (producteur de Final Fantasy et de Square) partageait l'ascenseur avec un producteur de Disney dans un bâtiment à Tokyo, une idée a été partagée. Les deux personnes sont alors allées voir Hironobu Sakaguchi (Directeur de Square-Enix) qui a accepté l'idée.

Dans la première bande-annonce, il est possible de voir Donald et Dingo porter leurs costumes originaux.





Toutes les données originales du jeu ont été perdues. C'est pour cette raison que Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, a été redévelopper de A à Z par Square Enix.





Lorsque Sora gagne un combat dans le Colisée de l'Olympe, il fait une petite pose victorieuse. Les animations de ces poses sont basées sur les animations de victoires de Cloud et Squall.





À la fin de la bande-annonce de la version beta, nous pouvons voir un logo légèrement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui.





Le centaurus devait être présent dans le cet opus, mais comme son style ne correspondait à aucun monde déjà présent dans le jeu, il fut retiré et gardé pour Kingdom Hearts.





Le jeu est sorti la même année que le remake de Resident Evil. Shinji Mikami explique d'ailleurs les mauvaises ventes de son jeu à cause du succès de Kingdom Hearts.





Si vous terminez le monde Jungle Profonde avant celui des Pays des Merveilles, vous causerez le kidnapping de Blanche Neige au lieu d'Alice.





Toujours dans le monde de Tarzan. Il est possible de voir une théière et une tasse ressemblant fortement à Madame Samovar et Zip de la belle et la Bête.





Un combat contre Riku possédé par Ansem était prévu dans une zone nommée "Crumbling Island", cette zone ressemblait beaucoup à l'île du Destin, mais consumée par les ténèbres.





Rikku de Final Fantasy X devait avoir un rôle très important dans cet épisode. Elle devait faire partie du groupe de Leon dans la ville de Traverse et aider Sora dans son aventure. Elle a simplement été retirée, car son nom ressemblait trop à celui de Riku et a été remplacée par Yuffie. Elle fait finalement son apparition dans Kingdom Hearts 2 sans que son nom ne soit mentionné.





Le château Disney devait probablement faire partie des niveaux jouables. En effet, dans la bande-annonce de la beta, il est possible de voir des morceaux du château et des codes permettent d'y accéder.





Bahamut, l'invocation mythique de Final Fantasy devait également être présente dans Kingdom Hearts. Plusieurs lignes de code sont présentes dans les données du jeu, mais essayer de les exécuter fait planter le jeu.





Un certain nombre de blocs Gummi portent le nom de personnages et ennemis de la licence Final Fantasy.

Si Leon, possède des cheveux plus long que Squall, c'est simplement, car les développeurs ont choisi de rapprocher le plus possible des premiers concepts du personnage.





Dans la version remasterisée, il n'est plus possible de voir les sous-vêtements de certains personnages comme Selphie ou Jane.





Dans la cachette secrète des îles du Destin, les murs sont couverts de peinture, certaines semblent décrire des événements présents dans le jeu, comme la victoire de Sora au Colisée, Pluto réveillant Sora dans la ville de Traverse...





Kurt Zisa, l'un des boss les plus forts du jeu, tient son nom d'une personne du même qui a gagné un concours organisé par Square peu de temps avant la sortie du jeu.





Tifa, devait être un boss optionnel du jeu. Finalement, cette idée a été mise de côté et a été utilisée pour la suite.





Avant la création d'Ansem, le boss final du jeu devait être Chernabog de Fantasia.





À l'origine, le rôle d'Aerith était tenu par Aya (Parasite Eve). Les développeurs ont finalement remplacé Aya par Aerith suite à la demande des développeurs de Final Fantasy VII.





Nomura souhaité qu'Irvine soit présent sur l'île du Destin, mais ne trouvant pas de design correspondant à l'environnement, il choisira de le remplacer par Wakka.





Dès le début du développement, les développeurs ont envisagé de créer un monde Toy Story. Cependant, Disney ne fera l'acquisition de Pixar que quatre ans après la sortie de Kingdom Hearts. Il n'était donc pas envisageable d'intégrer un monde Toy Story dans le jeu. Ce monde ne verra pas le jour avant Kingdom Heart III suite à des désaccords entre Disney et Pixar.