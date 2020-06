"Au fil du temps, la campagne Halo 3 : ODST et Halo : Reach ont été ajoutés. Maintenant, à la demande de la communauté, les collections font leur chemin vers le PC. Une expérience reste cependant absente le mode Firefight de Halo 3 ODST. Plus tard cet été, cela change".

posted the 06/10/2020 at 06:28 PM by negan