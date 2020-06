Crash devait normalement être un wombat nommé Willy, le nom de Crash est venu plus tard avec les différents designs du marsupial et par sa capacité à casser des caisses.

Le nom de code du projet était "Sonic's Ass Game". Ce nom de code vient du fait que le joueur était forcé de regarder le dos du personnage, ce qui était un nouveau concept à ce moment-là.





Charles Zembillas, l'un des principaux artistes de la licence, a créé de nombreux designs de personnages dont Spryro, Jak et Daxter.





Le nom du Dr. Neo Cortex vient d'une partie du cerveau appelée néocortex.





Les fruits Wumpa de ce jeu et de ses deux suites ne sont pas vraiment des objets 3D. Ce sont des sprites animés qui font toujours face à la caméra, ce qui leur donne un aspect 3D. Cela était nécessaire en raison des limitations matérielles. Ces fruits Wumpa ont été réutilisés dans Crash 2, Crash 3, Crash Bash, The Huge Adventure/XS, N-Tranced et Purple/Fusion.





Les caisses ont fait leur apparition très tard dans le développement du jeu. Leur but était de remplir certains des espaces vides autour des niveaux et de donner aux joueurs quelque chose d'amusant à faire en courant à travers les niveaux.





Tawna a été retirée de la série par Naughty Dog parce que Sony Japon n'était pas à l'aise avec le fait que Crash ait une petite amie sexy. Ironiquement, elle fait un retour dix ans plus tard dans le jeu japonais Crash : Boom, Bang !





Il n'y a qu'un seul acteur pour tous les personnages du jeu (Brendan 'O Brien). Son travail avec la série a couvert tous les jeux Crash Bandicoot sous Naughty Dog.





Outre Crash, Aku Aku est le seul personnage à avoir été présent dans tous les jeux jusqu'à présent.





Ce jeu a été dédié à la mémoire de Tae Min Kim, qui est décédé après avoir travaillé chez Naughty Dog sur Way of the Warrior.





Tiny Tiger et les frères Komodo ont été créés à l'origine pour ce jeu par Joe Pearson, mais leurs apparitions se feront finalement dans les suites.





Crash Bandicoot a été l'un des premiers jeux de plateforme en full 3D, aux côtés de Jumping Flash! et de Super Mario 64.

Les 3 premiers niveaux à avoir été terminés ont été déplacés sur la troisième île pour leur trop grande difficulté. Le hacker Hacc a découvert qu'il s'agissait de "Cortex Power", de "Generator Room" et de "Heavy Machinery".





Le niveau "Rolling Stones" tient son nom du groupe de musique et le niveau "Up The Creek" d'un film du même nom sorti en 1984.

D'après Jason Rubin, le jeu utilise un système de difficulté dynamique, en effectuant divers réglages en fonction de la réussite ou de l'échec du joueur. Beaucoup de ces ajustements ont été faits pour faciliter la tâche des joueurs inexpérimentés, comme par exemple fournir plus de vies et de fruits Wumpa aux joueurs à court de vie, donner des masques Aku-Aku après avoir perdu 5 vies, et ralentir les rochers à chaque perte de vie.





Le niveau supprimé "Stormy Ascent" a été fait, selon Andy Gavin, en hommage au niveau du mur du château dans Wizards & Warriors. De plus, ce niveau a été découvert 13 ans après la sortie du jeu, ce niveau n'est pas présent dans la version finale à cause de sa difficulté.





Dans le niveau "Generator Room", il y a plusieurs écrans qui montrent le visage du Dr Cortex. Cependant, en y regardant de plus près, le "N" sur le front de Cortex est absent.





Le rire de Ripper Roo est le même que celui de la hyène dans La Belle et le Clochard.





D'après Andy Gavin, Naughty Dog voulait que Crash s'anime de façon similaire aux vieux dessins animés des Looney Tunes avec une physique écrasante et extensible. Cela a été réalisé grâce à l'"animation des sommets" qui permettait 3-4 points d'articulation, contrairement à l'"animation du squelette", plus courante et plus rigide, qui n'utilisait que des points uniques.





Dans les niveaux "Cortex Power" et "Toxic Waste", il y a deux ennemis qui semblent être des gangsters génétiquement modifiés, comme Pinstripe Potoroo. C'est inhabituel, car aucun autre animal génétiquement modifié n'apparaît comme ennemi commun dans le jeu.

Cela implique également que le Dr. Cortex a créé une plus grande bande de potoroo, mais comme Pinstripe est rarement apparu dans les versions ultérieures, cela n'a jamais été précisé.





Crash Bandicoot devait à l'origine avoir des cinématiques cartoonesques, mais ces scènes n'ont jamais été intégrées dans le jeu. La raison pour laquelle ces scènes ont été abandonnées est que Sony voulait mettre l'accent sur les graphismes 3D du jeu.

Crash Bandicoot 2 est le 5ème jeu vidéo le plus vendu sur PlayStation et le jeu le plus vendu de la série Crash Bandicoot.





Le modèle 3D de Crash dans ce jeu a été recyclé pour un certain nombre de suites et de spin-offs : Crash 3, Crash Team Racing, The Huge Adventure/XS, N-Tranced et Purple/Fusion.

De plus, ce même modèle est composé de 532 triangles. Il comporte plus de 9000 images d'animation dans ce jeu, ce qui est bien plus que tout autre jeu à sortie à la même époque.





Quand Crash est brûlé, son modèle 3D est remplacé par celui de Crash 1 (sauf quand il porte le jet-pack). Cela a probablement été fait pour gagner du temps lors du développement. Cette technique a également était appliquée dans Crash Bandicoot 3.





Le nom provisoire de Tiny, était Taz Tiger, ce nom est visible si vous faites pause pendant son combat dans la version américaine.

Le niveau "Hang Eight" est nommé d'après le terme "Hang Ten" utilisé en surf. Comme les bandicoots n'ont que 8 orteils, le niveau a été nommé "Hang Eight".





Dans la bibliothèque de Ripper Roo, on peut apercevoir le guide du premier opus.





Pris dans une explosion de Nitro, Crash se transforme en ange et joue du didgeridoo, un instrument à vent en bois australien.

Dans la version japonaise, Aku Aku donne des conseils aux joueurs, le personnage parle donc depuis le deuxième opus.





Le hacker Hacc a découvert que le nom original de la Warp Room était Monty Hall, qui est toujours référencé dans le code du jeu. Il s'agit d'une référence à l'animateur du jeu télévisé Maurice "Monty Hall" Halperin.





Il existe un jeu sur PlayStation appelé Dragon Seeds dans lequel vous pouvez entraîner des dragons et leur apprendre à se battre. En ayant certaines données sauvegardées sur la deuxième carte mémoire, vous pouvez débloquer des dragons spéciaux dans ce jeu. La sauvegarde de Crash 2 permet de débloquer le dragon nommé AUSSIE.





Le nom du niveau "Road to Ruin" est probablement une référence à l'album du même nom des Ramones.





L'étage menant aux niveaux secrets serait basé sur les ruines du château de Cortex, qui a brûlé dans le premier jeu. Cela est indiqué par les bannières "N" accrochées de chaque côté de l'écran de sauvegarde et par le fait que les deux autres îles sont visibles en arrière-plan.

Il est possible de faire bugger le jeu en tournoyant dès le début du combat final.





Comme le montre la vidéo de présentation de l'E3, le niveau "Ruine" était auparavant doté d'un panneau en pierre indiquant les chemins "faciles" et "difficiles" à travers le niveau. Bien que ce panneau ait été supprimé dans la version finale, le code et les données de ce panneau restent dans les fichiers du jeu et sont entièrement fonctionnels.





Dans les données du jeu, il existe 20 trajectoires de missiles pour N. Gin, mais seulement 10 sont utilisées, car beaucoup étaient mal placées et ne pouvaient pas nuire au joueur.





Si vous oubliez le cristal à la fin d'un niveau, Cortex sera ennuyé et exigera que vous refassiez le niveau pour le récupérer. Si vous l'oubliez à nouveau, Cortex sera contrarié et vous rappellera à quoi ressemble un cristal et vous demandera de recommencer le niveau. Si vous oubliez le cristal une troisième fois, Cortex sera furieux et vous rappellera encore une fois de récupérer le cristal. Si vous l'oubliez une quatrième fois, Cortex expliquera à nouveau comment obtenir les cristaux.





Selon Jason Rubin, dans la version japonaise du jeu, une animation de mort de Crash étant écrasé et laissé avec sa tête et ses pieds a été remplacée. En effet, l'animation rappelait à Sony Japon un tueur en série en liberté au Japon qui décapitait les victimes et leur laissait la tête avec leurs chaussures.





Une série de manga a été réalisée en 1998. Elle était intitulée Dansu ! De Jump ! Na Daibouken qui a été écrit et dessiné par Ari Kawashima. Publié par Coro Coro Comics, ce manga est sorti uniquement au Japon, l'histoire est vaguement basée sur Crash Bandicoot 2 : Cortex Strikes Back, mais pour des raisons inconnues, seulement deux volumes ont vu le jour.



Il y a plusieurs différences entre le manga et le jeu, dont voici quelques exemples :

- Crash parle tout au long du manga.

- Il y a quelques insultes.

- Les fruits Wumpa sont appelés: "Pommes", et les cristaux: "Pierres de pouvoir".

- De nombreuses blagues et gags sont basés sur la culture japonaise.





Au deuxième étage de la "Warp Room" vous pouvez obtenir 10 vies en sautant 10 fois sur Polar.

Crash compte 30 000 images d'animation contre 9 000 pour le deuxième épisode, c'est beaucoup plus que tout autre personnage de jeu vidéo à la même époque.





Comme Crash, Coco est complètement muette dans cet opus.





C'était l'un des rares jeux à être compatible avec les PocketStations au Japon.





L'image promotionnelle de Crash et Coco sur la moto est une parodie de Terminator 2.





Les niveaux se déroulant en Orient semblent fortement inspirés du dessin animé Aladdin de Disney, avec des singes portant un manteau à la taille (comme Abu), des ennemis en robe noir et rouge (comme Jafar) et des tapis volants.





Certains murs des niveaux d'Egypte représentent un chien noir nommé Morgan, l'animal de compagnie de Naughty Dog à l'époque.





La musique principale de cet épisode a été remixée de nombreuses fois pour d'autres jeux. Elle est également le thème principal de Crash Bash, La Vengeance de Cortex, The Huge Adventure/XS et N-Tranced.





Les niveaux “Hang'em High” et “Midnight Run” portent tous deux le nom de films.





Le niveau Dino Might est une référence à la phrase d'accroche de J.J. dans Good Times, "dyn-o-mite".





Le niveau “Tomb Wader” fait référence à Tomb Raider.





Ski Crazed est le nom du jeu de 1986 réalisé par les fondateurs de Naughty Dog, Jason Rubin et Andy Gavin.

Rings of Power partage son nom avec le premier jeu vidéo de Naughty Dog pour le Sega Genesis/Mega Drive.





Le niveau “Eggipus Rex” est une référence à la tragédie grecque Oedipus Rex.





Dans la version américaine, le fait de rester sur l'écran titre du jeu entraîne le lancement d'un mode de démonstration. Lors de la troisième démonstration, si le joueur maintient la touche triangle enfoncé pendant que l'écran passe au noir, vous pourrez contrôler Coco pendant sa phase de vol. Si le joueur fait Start et sélectionne l'option Warp Room pour quitter le niveau, il sautera la scène d'introduction et commencera immédiatement une nouvelle partie avec les cinq pouvoirs débloqués dès le début. Si le joueur termine le niveau normalement, il sera alors éjecté de la 4e salle sans rien débloquer. En Europe, cette manipulation est également possible en maintenant la touche Start au lieu de Triangle.





Les premiers concepts de Dingodile montraient le personnage complètement nu, avec un museau noir et ressemblait plus à un vrai crocodile. Les concepts ultérieurs ont ajouté des vêtements, tels qu'une salopette, une chemise et un chapeau.





Les premiers concepts montrent que la machine à remonter le temps du Dr N. Tropy a été conçue à l'origine pour ressembler à une montre numérique géante autour de sa taille. D'autres concepts ont changé la forme et ajouté des engrenages, des chronomètres, des pistons et des échappements. Le cadran de l'horloge numérique a finalement été remplacé par un cadran analogique.

D’ailleurs, Docteur Nefarious Tropy a été ajouté au jeu, car les développeurs ont estimé qu’un boss lié aux voyages dans le temps était nécessaire par rapport à l’intrigue du jeu. Son nom abrégé N. Tropy est un jeu de mot avec l’entropie, un terme qui désigne l’aléatoire et le désordre dans le temps.





Des jouets pour Tiny Tiger et Dingodile ont été créés par Resaurus Toys, mais n'ont été vus que lors d'une convention.





Sur l'écran titre, si vous faites Haut, Haut, Bas, Bas, Gauche, Droite, Gauche, Droite et Carré, une démo de Spyro the Dragon se déverouillera.





La version japonaise de Crash Bandicoot 3 possède cinq courtes vidéos.





Une fois le jeu terminé à 100%, vous pouvez trouver Fake Crash danser dans les niveaux “Toad Village”, “Makin' Waves” et “Hog Ride”.





Les roues des karts sont semblables aux fruits Wumpa des jeux précédents. Plutôt que d'être des objets en 3D, ce sont des sprites qui font toujours face à la caméra. Elles sont plus complexes que les fruits Wumpa dans la mesure où leur animation change en fonction de l'angle de la caméra, ce qui leur donne l'impression d'être en 3D. Les développeurs ont dû ruser pour palier aux limitations technique de la console.





Nitros Oxide tient son nom de l'oxyde de nitrate. Dans les premières versions du jeu, ce méchant était d'apparence humaine. Ce personnage cherchait à rendre le monde toujours plus rapide à cause de son obsession pour la vitesse grâce à un objet appelée X Device.

De plus, Nitros Oxide possède des lignes de dialogues inutilisées qui suggèrent qu'il était à l'origine destiné à être jouable. Un code GameShark permet de jouer avec, mais le personnage est extrêmement buggé et peut faire planter le jeu.

Enfin, des personnes ont trouvé dans les fichiers du jeu près d’une minute et demie de dialogue supprimé pour ce personnage, ce qui laisse suggérer que des cinématiques étaient prévues entre chaque zone du jeu.





Ripper Roo devait à l'origine être doublé. Les lignes inutilisées de dialogues se trouvent encore sur le disque, mais les développeurs ont finalement choisi de traduire ses rires avec des sous-titres. En revanche dans la version japonaise, le personnage est entièrement doublé.





Les bandicoots féminines qui distribuent les prix (Ami, Isabella, Liz et Megumi) portent le nom des dames qui ont participé au développement des jeux Crash Bandicoot.





En 1999, Pizza Hut a conclu un partenariat publicitaire avec Sony. Robin Clark (le directeur de la publicité de Pizza Hut) voulait faire de la publicité pour leur toute nouvelle pizza à croûte farcie en utilisant une image "amusante". Leur association avec Sony leur a permis d'utiliser Crash Bandicoot, si bien que quelques publicités télévisées ont été réalisées en utilisant le personnage.





De plus, Pizza Hut donnait des disques de démos PlayStation aux clients qui achetaient la pizza Stuffed Crust. Le premier disque contenait une démo de Crash Team Racing, ainsi que de Tony Hawk Pro Skater, Ape Escape, Final Fantasy VII et Cool Boarders 4.





Un problème dans la version européenne du jeu permet au joueur de sortir de l'écran de sélection de la langue en utilisant le bouton du triangle, ce qui fait qu'aucune langue n'est sélectionnée. Cela transforme la plupart des textes en une série de barres obliques et de traits d'union.



Ce bug échange également la tête de certains boss (sauf pour Ripper Roo).



- Komodo Joe aura la tête d'Oxide.

- Papu Papu aura la tête de Pinstripe.

- Pinstripe aura la tête de Komodo Joe.

- Oxide aura la tête de Papu.

Pura et Polar étaient censés être un seul et même pilote, tout comme Komodo Moe devait apparaître avec son frère Komodo Joe et former qu’un seul pilote.





Au début du développement, les développeurs ont fait une réplique de Crescent Island de Diddy Kong Racing pour voir s'ils pouvaient faire une piste de course de cette taille sur la PlayStation.





Penta Penguin, est un personnage secret qui peut être déverrouillé grâce à un code de triche. Cependant, on ne sait pas si ce personnage est bon ou mauvais. Par exemple, lorsqu’il utilise le masque d’Uka Uka, il demande la protection d'Aku Aku.





Papu Papu porte un ornement jaune dans les cheveux, comme dans les dessins promotionnels du premier Crash Bandicoot.





Rilla Roo était appelé Kanga Rilla pendant le développement.





Dans la version japonaise, un court épilogue a été ajouté pour chaque personnage au générique.





La mini-arène du jeu Space Bash est basée sur les niveaux "Future Frenzy" et "Gone Tomorrow" de Crash Bandicoot 3 : Warped. La musique de fond est également un remix des thèmes de ces deux niveaux.





Les démos du jeu, que l'on trouve sur les disques de démo et dans Spyro : Year of the Dragon, contiennent des versions complètes de Crash Bash. En effet, il est possible de déverrouiller tout le jeu grâce à simple code de triche. Cependant, la démo comporte quelques différences avec la version finale du jeu.





Dans la version japonaise de Crash Bash, en mode combat ou tournoi, si vous maintenez enfoncés R1 + R2 + Gauche + Bas en même temps sur l'écran de sélection des personnages vous débloquerez Fake Crash et pourrez jouer avec.