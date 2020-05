Bonsoir ou bonjour tout le monde !



J'ai actuellement besoin de votre avis concernant ce groupe l'Agenda JV et ceci passe par plusieurs questions.



Le blog, est-il suffisamment utile ?



Lorsque vous souhaitez connaître une date de sortie, allez-vous sur un autre site que Gamekyo ?



-----------------------------------



Maintenant, concernant les articles, ils sont plus longs à préparer que je le pensais...



Mais si dans le premier cas vous trouvez ce blog utile, comment souhaiteriez vous voir évoluer les articles ?



Le blog, doit-il continuer à fonctionner de manière mensuelle ?



Une vidéo récapitulative des jeux à sortir serait-elle plus agréable ?



Voilà, c'est tout ce que j'ai à demander, je vous souhaite une agréable nuit ou journée !



À bientôt.