Jeux annulés

est un jeu annulé de la célèbre licence Need For Speed. Le jeu est présenté par Electronic Arts en 2008 et alors prévu pour laet la. Ce jeu devait être un mélange de jeu de course et de terrorisme. L’histoire devait s'articuler autour d’une grosse cyberattaque dans une ville américaine.Le jeu devait permettre aux joueurs d’incarner un« Terrorfive », il était prévu des missions et des travaux de piratage, comme examiner le réseau de la police et les caméras de sécurité.En 2010, est sorti Need for Speed Hot Pursuit, un projet complètement différent. Il est donc possible que ce Need for Speed Terrorfive, n’ait, mais plusieurs concept art du jeu se sont retrouvés en ligne autour de 2014.