Jeux annulés







Au cours du développement, Lara est passée par différents looks. En passant d’un design proche des épisodes originaux à un style plus proche du reboot.



Concept art d’Izumi, la fillette accompagnant Lara.



Lara accompagnée de son nouvel allié. Lara accompagnée de son nouvel allié.







Concept arts des monstres et colosses peuplant l’île.



Concept arts de l'île.



Le cheval offrait au joueur de nouvelles mécaniques de gameplay.







Avant de dévoiler le reboot de 2013,Le projet a débuté en 2009 sous le nom de. Le studio souhaité vraiment explorer d’une nouvelle façon la licence Tomb Raider en s’inspirant de jeux tels qu’, bien loin d’un jeu de shoot-narratif donc.Plusieurs concept arts et vidéos ont été publiés sur l’application Final Hours of Tomb Raider.Dans ce jeu,alors qu’elle s’était aventurée sur une île mystérieuse habitée par des fantômes et des monstres. La petite fille était capable de se faufiler dans des endroits assez étroits pour aider le joueur, cela permettait de mettre en place desVers la fin du jeu, Lara devait découvrir que la fillette était capable deMais après quelques mois de développement, le concept a été jugé commeIzumi est finalement écarté du concept et estCe singe de la même manière que la jeune fille devait aider Lara dans son aventure.Un peu plus tard dans le développement du jeu, l’idée d’utiliser un singe est abandonné, mais est remplacé par une présence plus menaçante sur l’île :Du côté du gameplay, le jeu empruntait clairement àL’aspect survie et horreur étaient très présents avec des monstres qui suivaient le joueur à la trace. Le jeu offrait également la possibilité de seet l’aspect de solitude était bien respecté. De son côté, l’aventurière retrouvait ses deux pistolets, mais pouvait également se servir d’unepour lutter contre les différentes créatures qui peuplaient l’île.Le cheval permettait au joueur plusieurs choses comme le fait de pouvoir ramasser des objets, de fuir les hordes de monstres et deEnfin, je vous laisse sur deux vidéos du prototype afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce que devait être Tomb Raider: Ascension.