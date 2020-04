Anecdotes JV



À l'origine, les Locust devaient s'appeler les "Geist", mais Epic Games dû changer le nom car Nintendo avait déjà sorti un jeu se nommant Geist sur GameCube et donc déposé les droits. Plusieurs noms furent proposés comme les Worms avant de trouver le terme Locust.Selon Mark Rein, vice-président d’Epic Games. Microsoft a doublé la mémoire RAM de la XBox 360 afin de faire tourner le jeu correctement. Le passage de 256 Mo à 512 Mo de RAM aurait coûté 1 milliard de dollars à Microsoft.Si les deux premiers épisodes ne sont jamais sortis en Allemagne ce n’est pas dû à une interdiction, mais à Microsoft qui n’a jamais soumis les jeux à l’USK, car ils savaient que les deux jeux n'obtiendraient pas la restriction d’âge visait dans ce pays (16+). De plus, les changements pour atteindre cet âge requis étaient trop importants. Finalement, Microsoft enverra à l’USK Gears of War 3 et sera le premier jeu Gears à sortir en Allemagne.Les Berserkers sont doublés par Dee Bradley Baker.Gears of War est le premier jeu à utiliser l’Unreal Engine 3 et pour la première fois, Epic Games présentait un jeu autre qu'Unreal, mais aussi qui n'était pas destiné au PC. Les premières démos techniques de l’Unreal Engine 3 utilisaient même des ressources de Gears of War plutôt que celles des jeux Unreal. Gears of War était en fait une grosse démo technique pour démontrer les capacités de l’Unreal Engine 3. Microsoft, impressionné par cette démo technique, est rentré en contact avec Epic Games afin qu’il développe ce jeu pour la XBox 360.Le jeu devait faire partie de la saga Unreal et s’appelait Unreal Warfare. Les premiers prototypes du jeu se concentraient sur des combats automobiles, mais plus le développement avancé, plus les développeurs voulaient faire un jeu brutal avec un système de couverture. S’éloignant petit à petit de ce qu’était Unreal, il a été décidé que ce prototype donnerait une nouvelle licence.Pour une autre raison que la qualité de ses jeux, la licence est très populaire au Mexique et en Amérique du Sud en général.Le Lanzor, a failli ne jamais voir le jour. En effet, ce n’est qu’après avoir modélisé la poignée de l’arme que les développeurs ont décidé d’y ajouter un fusil d’assaut devenant alors l’arme emblématique de la série. Après avoir vu cette arme, Microsoft aurait demandé sa suppression à cause de différences créatives avec Epic Games.À l'origine, Epic Games avait prévu de permettre aux joueurs de choisir le sexe de Dom, le transformant potentiellement en Dominique, mais l'idée a été abandonnée, car avoir deux sexes pour Dom aurait considérablement augmenté la longueur du scénario et limité le budget, de ce fait aucun personnage féminin n’est jouable avant Gears of War 3.Le général Raam a été intégré au scénario à la dernière minute, c’est pour cette raison qu’il y a très peu d’informations concernant ce personnage dans le jeu. Les développeurs ont corrigé cela dans la version PC en ajoutant un chapitre supplémentaire.Plusieurs systèmes importants devaient être présents dans le jeu, mais ont été retirés du jeu final. Comme un système économique permettant aux joueurs d'acheter des armes à un marchand (abandonné par les développeurs pour se concentrer sur l'action) ou un système de moralité influent sur les coéquipiers pouvant les pousser à se suicider au cours d'une mission.Les joueurs qui ont piraté Passion Leading Army (un FPS développé par Epic Games Shanghaï) ont découvert des scripts de Gears of War 2 montrant alors que le développement était à un stade avancé.Comme le montre cette interview, Christopher Sabat a enregistré des lignes pour Marcus Fenix dans Gears of War 2 pendant la grève de 2007/2008 de la Writers Guild of America qui a affecté les syndicats de Los Angeles (ce qui a fait que le jeu a été transféré au Texas pour enregistrement vocal en raison de son environnement non-syndical, contournant ainsi les problèmes liés au syndicat) jusqu'au retour du jeu à Los Angeles pour être enregistré après la grève.Le discours prononcé au début de Gears of War 2 devait à l'origine être prononcé par Hoffman, mais cette idée a été abandonnée lorsque les développeurs ont créé Prescott, le discours étant plus adapté à ce dernier.Vers la fin du jeu, il y a un grille-pain caché dans un bloc. En l'utilisant et en attendant que le pain soit grillé, Marcus criera "Qui veut un toast ?"Dans l'acte I du chapitre 1, si vous restez suffisamment longtemps devant les quatre tuyaux du bateau, un poulet en sortira et si vous tirez suffisamment de balles sur ce dernier, il se transformera en poulet doré géant cracheur de feu. Si vous parvenez à le vaincre ce poulet mutant explosera et fera tomber des bonbons sur le sol.De même, dans l'acte IV du chapitre 1, si vous tirez sur un casque Gears caché, vous déverrouillerez une porte où se trouve une borne d'arcade "Shawed Chicken Off" si vous tapez plusieurs fois dessus, vous aurez la possibilité d'essayer cette borne d'arcade un court instant.Il existe une arme secrète appelé Cluckshot qui vous permettra de tirer des poulets explosifs.Jace passe d'une voix australienne dans son caméo dans Gears of War 2 à un rôle joué par Michael B. Jordan dans Gears of War 3.Si Microsoft a repoussé la date de sortie de Gears of War 3 de cinq mois, c’est tout simplement pour permettre à Epic Games de peaufiner le jeu. Ce report a également permis la sortie d’une bêta multijoueur qui leur a permis de prendre en compte les avis des joueurs.Les locust étaient censés avoir un type complètement différent de l'exécution Triple Punch dans laquelle ils arrachaient le bras de l'ennemi, puis le frappaient au visage avec, mais cette animation a été supprimé en raison de problèmes de temps dans Gears of War 2, mais a fait ses débuts dans Gears of War 3.À l'origine, Hoffman devait mourir dans Gears of War 3. Il devait venir avec Delta pour acquérir le sous-marin au lieu de Dizzy et il serait mort en le protégeant pendant qu'il naviguait vers Azura. Cependant, Karen Traviss considérait Hoffman comme l'une des rares personnes dans l'univers à avoir une perspective historique sur la série puisqu’il pouvait parler du monde avant la guerre.Lorsque vous jouez au mode “Beast” dans Gears of War 3, vous remarquerez qu'il y a cinq emplacements vides dans l'interface de sélection Locust. En effet, il y avait à l'origine 20 créatures jouables à choisir dans le mode. Les premières séquences de la bêta ont montré que le Grenadier Elite était jouable ; très probablement taillé pour jouer à l'identique du Savage Grenadier, il n'était donc pas nécessaire d'inclure les deux grenadiers. Les images ont également montré que les Broyeurs étaient également jouables à l'origine ; elles ont probablement été coupées parce qu'il était trop facile de s'asseoir à l'arrière des cartes et d'éliminer les humains à distance, car Beast encourage les joueurs à s'approcher de l'action. De plus, les broyeurs ne possèdent pas d'attaques en mêlée, donc ils n'ont aucun moyen fiable de tuer les unités Hero et les Onyx Guards. De plus, les Reavers étaient également jouables. Ils ont été coupés parce que les développeurs ont eu du mal à les placer sur des cartes plus petites et intérieures comme Checkout et Rustlung. Cependant, comme les Reavers sont très gros, il a probablement aussi été surpuissant puisque vous pourriez lancer des fusées au-dessus du paysage pour obtenir des attaques faciles tout en contournant les fortifications. Un autre mineur, mais le Kantus blindé Kantus a également été montré Dual Wielding Boltok pistolets dans les séquences bêta, mais a été remplacé par le pistolet Gorgone. Malheureusement, on ne sait pas quelles étaient les deux créatures supprimées.Gears of War: Judgment est le premier titre développé par un autre studio qu’Epic Games.Les rôles de Baird et de Cole ont été inversés normalement, Baird étant celui qui a été une ancienne star du sport.Il est possible d'affronter un mini-boss appelé Epic Reaper sur la carte multijoueur "librairie".Il s’agit du premier Gears à utiliser le moteur Unreal Engine 4 et développé par Black Tusk Studios (The Coalition).Le jeu se passe 25 ans après les événements du troisième épisode et l’histoire du jeu se déroule seulement sur 24 heures.De nombreuses armes ont été ajoutés pour cet épisode comme: le buzzkill, le dropshot, l’EMBAR, l’enforcer et le Markza.Dans le prologue, si vous tuez rapidement les trois locusts situé dans l’entrepôt et que vous vous dépêchez d’atteindre la salle où les portes se ferment vous y trouverez une arme appelée Despicable You qui vous permettra de geler les ennemis. Cette arme est une référence à l’arme utilisée par Gru dans Moi, moche et méchant (Despicable me).Dans l’acte II du chapitre 2, après avoir récupéré votre armure et avoir nettoyé la zone et en fouillant l’une des maisons de zone vous aurez la possibilité d’y trouver un piano, si vous interagissez avec le thème principal du premier Gears of War sera joué.Dans l’acte V du chapitre 3, vous faites face à un pont qui s’est écroulé. Si vous prenez le temps de détruire la voiture et que vous donnez un coup de pied de sorte à l’envoyer entre les branches de l’arbre, un feu d’artifice et la célébration de Cole seront déclenchés.De nombreux objets à collectionner font référence aux opus précédent de la saga. D’ailleurs, si vous parvenez à collecter les 90 objets, vous pourrez les déposer devant le mémorial et ainsi voir toutes les personnes mortes au cours de la saga.Dans l’acte I du chapitre 4, vous devez passer dans des vestiaires. Sur chaque miroir de ce vestiaire, se trouve une photo, sur l’une d’entre elle, vous pourrez voir un bonhomme de neige ressemblant fortement à Marcus Fenix.Le jeu a été leaké en mai 2018 par la mise en ligne de nombreuses précommandes sur le site de Walmart. Le jeu est officiellement révélé lors de l’E3 2018.Contrairement aux épisodes précédents, les développeurs ont voulu apporter un soin particulier à la narration et à la mise en scène de Gears 5. Rod Fergusson a même déclaré que Gears of War 4 n’allait pas assez loin dans l’histoire et ses mécaniques de jeu.Contrairement aux opus précédents, ce jeu s’appelle simplement Gears 5. Cela vient en fait de Rod Fergusson qui a demandé d’uniformiser la licence avec les titres qui devaient sortir : Gears Pop! et Gears Tactics. D’ailleurs, il a ajouté que la plupart des fans appelaient la licence « Gears ».Toutes les références au tabagisme ont été supprimées du jeu ; les développeurs ont travaillé avec Truth Initiative, un groupe anti-tabac.Lors d’un entretien Rod Fergusson a expliqué que Gears 5, n’était pas le deuxième jeu d’une nouvelle trilogie, mais bel et bien une partie d’une nouvelle saga qui a commencé avec Gears of War 4.Durant le développement, il a été décidé de faire en sorte que davantage de niveaux se déroulent pendant la journée, par rapport à Gears of War 4 où une grande partie du jeu se déroulait la nuit.En 2011, Epic Games déposa la marque Gears of War: Exile. Ce jeu devait être un rail-shooter jouable uniquement grâce à Kinect, mais le projet est finalement annulé en avril 2012.Pareil, un jeu Gears of War: Tactics était prévu pour la Xbox 360, jouable uniquement avec Kinect ce jeu fut également annulé.En mars 2007, après avoir obtenu les droits d'une adaptation cinématographique, New Line Cinema annonça directement la production d'un film Gears of War. Ce dernier devait être réalisé par Len Wiseman (Underworld, Die Hard 4...) et écrit par Stuart Beattie (Pirate des Caraïbes 2). Ce film devait raconter les origines de Marcus Fenix.