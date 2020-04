Anecdotes JV

Le premier épisode de Max Payne s’appelait initialement Dark Justice, il s’agissait alors d’un jeu de tir isométrique se déroulant pendant une guerre de drogue. Après que 3D Realms devienne l’éditeur, le jeu a été retravaillé afin de devenir un jeu de tir à la troisième personne. L’éditeur a également demandé à Remedy de faire porter le nom du personnage principal au jeu. D’ailleurs la vue à la troisième personne a été inspirée par Tomb Raider, mais le studio voulait absolument éviter son horrible système de caméra.À l’origine, le Bullet Time n’était pas un mode activé par le joueur, mais des événements scriptés qui se déclenchaient dans des salles pleines d’ennemis, etc. Les développeurs ne trouvant pas cette méthode satisfaisante notamment dans des phases de poursuites ont décidé de la retravailler entièrement.Les premières bandes-annonces présentaient la Valkyrie comme une drogue plus fantastique qui provoquait des mutations physiques en plus de la folie.Les ennemis à moto ont également été retirés de la version finale du jeu.Dans cet épisode, c’est Sam Lake qui prête ses traits à Max uniquement pour éviter des dépenses en plus pour le studio.Pour le second opus, Rockstar a suggéré à Remedy de créer une impasse mexicaine dans l’histoire, cependant le studio ne trouvait pas ça approprié pour le jeu.Sam Lake a déclaré que le jeu aurait été bien plus conséquent si les développeurs avaient eu plus de temps pour développer le jeu. Des niveaux où le joueur prenait le contrôle de Vladimir Lem et Vinnie Gognitti étaient envisagés, un mode multijoueur était également prévu.Malgré les excellentes critiques et le fait que les fans considèrent Max Payne 2 comme le meilleur, ce dernier s’est mal vendu et a été considéré comme une déception pour Take-Two. Bien qu’aucun chiffre n’ait été donné, il est estimé que le second épisode a fait moins de la moitié des ventes du premier opus.La chanson Late Goodbye de Poets of the Fall utilisée pour le générique est chanté par les personnages du jeu.Deux émissions de télévision sont visibles dans Max Payne 2. La première Dick Justice et Max Heat, les deux séries font référence aux premiers noms envisagés pour le personnage principal.Pour une raison inconnue, les détenteurs de Max Payne ont décidé que cet opus serait interdit à la vente en France, alors que le premier et le troisième jeu sont toujours disponibles.Il y a une pièce secrète dans le chapitre 7. Cette salle est en fait un sanctuaire avec un mémorial pour Miika Forssell, un développeur qui est mort pendant le développement du jeu.Dans le Making-of d’Alan Wake, Sam Lake a révélé que le modèle utilisé pour la PDG Nicole Horne était en fait sa mère.Les premières informations sur le troisième opus mentionnaient que Max était capable de se servir d’un ennemi en tant que bouclier humain, que son addiction aux analgésiques avait des effets sur le gameplay, mais aussi que l’acteur incarnant Max avait changé bien que son visage soit toujours basé sur Timothy Gibbs. Finalement, le premier élément mentionné n’est pas disponible dans le jeu final, la dépendance aux analgésiques de Max est seulement scénaristique et en raison de nombreuses protestations de fans vis-à-vis du changement d’acteur, Rockstar a fait revenir le premier acteur de Max, James McCaffrey.Le développement du jeu a commencé avec Rockstar Vienna en 2005 et selon un insider, il était prévu que le jeu se déroule en Europe de l’Est. Cependant, le projet est confié à un autre studio et Rockstar Vienna fut fermé ce qui eut pour conséquence de changer drastiquement le jeu.Le jeu a été annoncé en 2009 avec une sortie la même année, mais après son annonce, le jeu disparaîtra des radars jusqu’en 2011. Cela a permis aux développeurs de faire des ajustements par rapport aux premières réactions des fans comme le retour de James McCaffrey au casting, d’ajouter des niveaux au New Jersey…D’après certains développeurs, le développement du jeu a très mal été géré par Rockstar, de 2009 à 2011, le scénario aurait entièrement été réécrit au moins trois fois poussant les développeurs à travailler 16 heures par jour sans avoir de jour de repos. Finalement, Max Payne 3 a été co-développé par plusieurs studios de Rockstar et son budget est estimé aux alentours des 105 millions de dollars soit plus que pour Red Dead Redemption et presque autant que GTA V.De nombreuses lignes de dialogues inutilisés ont été retrouvés dans le jeu. Notamment sur la prise d’analgésiques et son utilisation en basse santé, le fait de tirer sur des civils, de ne plus avoir de munitions, de récupérer des objets de collections, des armes et des munitions.Bien que les fans soient déçus du chemin emprunté par le troisième épisode, Sam Lake est assez satisfait de l’approche de Rockstar bien qu’il ait avoué que si Remedy avait réalisé cet épisode, le jeu aurait été très différent.En France, Steam vend uniquement la version doublée en français. De nombreux joueurs ont été déçus de ce choix, jugeant le doublage assez moyen, mais en plus, cette version possède de nombreux bugs importants pouvant corrompre la sauvegarde. Il existe cependant des patchs non-officiels permettant de corriger les bugs présents uniquement dans cette version.