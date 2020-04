World of Gaming

Petit article pour faire une mise au point rapide.



J’en avais déjà parlé auparavant sur différents articles et c’est désormais possible : je peux streamer PS4 & PC sur Twitch.



Reste à savoir quels jeux. Il me reste rien d’intéressant à faire sur Nioh 2 (maîtrise d’arme), je reçois FF7 (qui sera ma première fois), RE3 (également) et P5R (aussi) la semaine prochaine. Mais je sais pas si je les ferais en live.



J’ai également Vanquish où il me reste les défis à terminer et Bayonetta que je n’ai pas encore commencé. Je joue pas mal à Warzone en ce moment.



Mon premier live se fera sûrement ce soir. Je ne sais pas encore sur quoi. A savoir que je commence toujours un jeu par la difficulté max. Pourquoi pas faire un live afin de parler de GK ou bien débattre un jour. Quoi qu’il en soit, j’y réfléchis encore sur ce que je pourrais faire. N’hésitez pas à me faire part de vos avis, c’est ce qui compte le plus.

Twitch : https://www.twitch.tv/soulshunt Twitter : https://mobile.twitter.com/soulshunts