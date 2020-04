Certains téléspectateurs ont déclaré que cet épisode les avait laissés en larmesCe n'était pas l'épisode à regarder si vous vouliez un remontant. De nombreux fans de The Good Doctor ont dit qu'ils étaient tombés en larmes après avoir vu l'épisode, ce qui a entraîné la perte d'une jambe, un jeune garçon mourant, Lea et Shaun s'embrassant, et bien sûr, le Dr Melendez a succombé à un choc septique. C'était tout simplement trop pour certains téléspectateurs. "Pour tous ceux qui regardent The Good Doctor, ça va?" Parce que je ne le suis pas », a posté un fan émotionnel.Quelle est la prochaine étape pour «The Good Doctor»?La saison 4 de The Good Doctor débutera par l'absence de deux habitués de la série. Nous savons que Gonzalez ne sera pas de retour car son personnage est mort. Il a également été annoncé que Jasika Nicole ne serait plus une habituée de la série. Cependant, il est possible que Nicole apparaisse de temps en temps dans des épisodes. Nous devrons attendre que la nouvelle saison commence pour découvrir ce qui attend le reste de la distribution.Voir par icien streaming