La finale de la saison pour Diamond no Ace Act 2 sera diffusée rapidement à mesure que les moments ultimes du sport arriveront. Nous allons donc voir comment les problèmes vont se terminer pour cette saison, car il s'est maintenant transformé en un match intense et Furuya a simplement commencé à lancer des balles rapides. Donc, à ce sujet, nous allons parler de la date de sortie et des spoilers de Diamond no Ace Act II Episode 52. Encore une fois, permettez-moi de vous rappeler que cette soumission comprendra des spoilers pour les prochains épisodes Diamond no Ace Act II. Donc, si vous n'avez pas besoin de gâcher votre expertise en matière d'anime, il est préférable de cesser d'étudier à ce niveau.voir l’épisode Ace Of Diamond Saison 3 52 Vostfr par ici :