The Blacklist saison 7 est de retour, bébé! Et M. Raymond Reddington se sent dans cette première mi-saison.On peut imaginer pourquoi: il croit que Katarina Rostova - ou «la femme de Paris» comme elle est peut-être plus précisément connue - est morte. Nous savons, bien sûr, que cette femme n'est pas morte, et nous savons que Liz sait la même chose, étant donné leur alliance provisoire à la fin de la finale de la mi-saison de décembre. Liz a également partagé avec Ressler que la femme qui serait sa mère est toujours en vie, et j'ai été soulagée de l'entendre partager les informations; cela me donne l'impression qu'elle est au moins assez méfiante envers la situation pour ne pas la garder secrète.Voir The Blacklist Saison 7 Episode 11 VOSTFR en streaming par ici :