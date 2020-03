Les spoilers Walking Dead suivent pour la saison 10 épisode 14, basé sur des promos.The Walking Dead revient à la guerre des Whisperer dans l'épisode de la semaine prochaine, et la bande-annonce officielle (ci-dessus) donne un premier aperçu des conséquences de ce choc du moment Alpha.La promo de l'épisode 14 de la saison 10 - intitulée de manière inquiétante `` Regardez les fleurs '' - montre Carol (Melissa McBride) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) en désaccord après que Negan a tué Alpha et livré sa tête à Carol.Regarder The Walking Dead Saison 10 Episode 14 VOSTFR en streaming par ici :