Je ne vais pas mettre tous les autres boss, car faut avouer que y en a pas mal, mais FromSoftware a mis la barre tellement haute dernièrement, que je me demande s'ils réussiront à faire mieux un jour.







Ce n'est pas juste un combat, pas juste "épique". C'est un tout : une histoire, une musique, un décor,

une mise en scène, un personnage d'envergure. Le meilleur exemple étant Gael, un incroyable

personnage et combat (voir un article précédent pour en connaitre la raison).







On ne sait pratiquement rien sur Elden Ring, et je dois avouer que cela me rend encore plus impatient.

On sait que le studio prend bien leur temps et cela n'augure que du bon ! Une nouvelle page se tournera avec ce jeu.



Maintenant, mon titre peut paraître farfelu. Vous me direz : mais, il est impossible de faire mieux que ce qui est déjà parfait. Et vous avez raison, c'est pourquoi nous devons espérer que ce fameux Elden Ring soit tout aussi bon.



Hâte de découvrir l'open world made by Miyazaki.