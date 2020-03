Anecdotes JV



Vidéo de Metroid : mOTHER.



Comparaison jingle Ys et Metroid.

- Metroid et Alien mettent tous deux en scène un personnage principal féminin.

- L’ordinateur Nostromo est appelé « Mother » et l’antagoniste de Metroid est Mother Brain.

- Les extraterrestres Xénomorphes et les Métroïdes ont tous deux plusieurs stades d’évolution et le premier stade des deux espèces s’accroche à d’autres créatures.

- Le boss du jeu tient probablement son nom du réalisateur du film, Ridley Scott.





---------------------

---------------------

Quelques contenus ont été retirés, mais le code est toujours présent. Le jeu Metroid: mOTHER (Rom Hack) permet d’essayer ce contenu comme des sprites mis à jour, la carte est à afficher en appuyant sur un bouton, etc.Le jeu devait à l’origine s’appeler Space Hunter. De plus, le terme chasseur de l’espace (Space Hunter) était le titre donné à Samus au lieu de chasseur de primes (Bounty Hunter). D’ailleurs le terme chasseur de l’espace apparaît toujours dans le manuel original, car les développeurs n’avaient pas assez de temps pour le remplacer par chasseur de primes (Bounty Hunter).Si le joueur entre le mot de passe « ENGAGE RIDLEY MOTHER FUCKER » dans le menu dédié, le jeu démarrera avec de nombreux problèmes comme des glitchs graphiques, l’écran figé, l’impossibilité pour le joueur d'utiliser le Morph Ball et une durée de jeu totale de 314 ans. La saisie de ce mot de passe peut également entraîner le crash du jeu.Le code du jeu comporte trois salles inaccessibles. Toutes ces salles sont situées dans Norfair et sont des copies d’autres salles du jeu.Sur la cartouche du jeu, il existe un emplacement permettant d’y installer une pile ce qui signifie qu’au cours du développement un système de sauvegarde a été envisagé plutôt que des mots de passe. Cependant, on ne sait pas pourquoi cette fonctionnalité n’a jamais été utilisée. De plus, la version du Famicom Disk System (sortie uniquement au Japon) possède un écran de sélection de sauvegarde similaire à celui de The Legend of Zelda. Cet écran permettait entre autres de voir le temps passé à accomplir la mission.Le son entendu lorsque le joueur ramasse un objet similaire à celui de Ys : Ancient Ys Vanished.Samus devait à l’origine avoir des sprites et des animations uniques pour savoir si elle était tournée vers la gauche ou vers la droite. Bien que ces sprites soient présents dans les fichiers du jeu cette idée sera appliquée qu’à partir de Super Metroid.Yoshio Sakamoto, le co-créateur de la saga Metroid, a déclaré que le jeu a été principalement influencé par le film Alien de 1979. Ce qui est plus que flagrant si on prend en considération ce qui suit :Sur la boîte du jeu, il est fait mention que le jeu soit jouable à deux, bien sûr ce n’est pas le cas ce qui laisse penser que la boîte a été conçue à partir d’une autre boîte qui avait déjà cette mention (comme Mario).L’ennemi "Fake Ridley" n'est pas présent dans la partie finale, cependant le sprite est bien présent dans les fichiers du jeu.Metroid II : Return of Samus est le seul jeu de la série à ne pas avoir de niveau chronométré.C’est dans cet épisode qu’a été retravaillé la combinaison Varia. En effet, sur NES, ce costume était simplement un changement de couleur, mais la Game Boy étant limité dans les palettes de couleurs (4 nuances de noir et blanc), les développeurs ont décidé de retravailler légèrement l’armure afin que les joueurs puissent la différencier du costume original en lui donnant des épaules plus larges.Une version colorée du jeu a été annoncée pour la Game Boy Color. Appelé Metroid II : Return of Samus DX ce jeu n’a cependant jamais été commercialisé.Le remake du jeu a attiré beaucoup de joueurs dont, une grande majorité qui n'avait jamais joué à un jeu Metroid avant.Le développement du remake s'est déroulé en plusieurs étapes, d'abord Mercury Steam voulait créer un jeu Metroid original à la première personne. Nintendo les a convaincus de faire un remake le studio a alors demandé s'il était possible de faire un remake de Metroid Fusion, mais Nintendo a préféré que le studio développe un remake de Metroid 2.La version disponible via la console virtuelle de la Wii U possède de nombreux bugs, ces derniers sont dûs au fait qu’il s’agit de la version PAL qui est forcée de tourner à 60Hz.Si vous infligez suffisamment de dégâts à Ridley lors du combat sur la station Ceres, ce dernier fera tomber le bébé métroïde avant que le compte à rebours se déclenche.Si vous appuyez sur les boutons de la manette en entrant dans la salle du Golden Torizo vous obtiendrez tous les objets du jeu à l’exception du X-Ray Scope et du Screw Attack. Cependant, cette astuce ne marche pas si le Golden Torizo a déjà été détruit.Il existe une autre façon de tuer Draygon, le boss de Maridia. En effet, si vous détruisez les canons sur le mur, de l’électricité s’y échappera et si vous vous accrochez au mur avec le grappin pendant que le boss vous tient, l’électricité passera à travers Samus et Draygon sera tué en quelques secondes.L’amélioration “Rayon long” du premier Metroid a été envisagée pendant le développement, mais il est finalement devenu une capacité par défaut pour Samus. Le codage pour cela peut encore être trouvé dans les données du jeu.Selon une légende urbaine, la version japonaise du jeu montre Samus nue pendant l'animation de sa mort, mais elle a été censurée dans la version nord-américaine. Dans une interview, les développeurs ont déclaré que Samus n'a jamais été nue, mais que cela a été envisagé lors du développement.Minako Hamano, compositrice secondaire de la série Metroid aux côtés de Kenji Yamamoto, a d'abord fait la voix de Samus à sa mort. Cependant, Yamamoto a déclaré qu'il fallait l'abandonner parce que sa voix semblait trop sexuelle.Au moment de sa sortie, Super Metroid était le jeu le possédant la plus grande taille de fichier sur une cartouche pour la Super Nintendo (environ 24 mégabits).À la toute fin du jeu, vous avez la possibilité de sauver les Etecoons et les Dachora pendant la séquence d’autodestruction. Ces créatures referont leur apparition dans Metroid Fusion, la suite directe de Super Metroid.D’ailleurs, avant de montrer à Samus la façon d’utiliser le wall jump les Etectoons chantent le son power-up.L’apparence de Samus Aran dans Super Metroid est basée sur l’actrice Kim Basinger.La ROM de Super Metroid comprend des objets intéressants qui n'ont jamais été utilisés, comme un "réflecteur" qui devait faire rebondir un laser ou un missile à un angle de 90 degrés.Dans la version japonaise, lorsque le joueur termine le jeu en mode normal, il reçoit différentes images de fin. Ces images mettent en scène Samus sans son costume et montrent l’éducation de Chozo ainsi que la mort de ses parents. Les images sont d’ailleurs très proches des événements décrits dans le manga Metroid écrit par Kouji Tazawa et qui est conseillé par Yoshio Sakamoto.Pour expliquer les différences entre les Métroïdes Oméga de Metroid II : Samus Return et Fusion, il y a une théorie populaire que le Métroïde Oméga dans Fusion a été génétiquement modifié par la Fédération Galactique pour être plus grand, mais l'accélération artificielle de sa métamorphose a eu pour effets secondaires la perte de traits naturels tels que la fuite et l’immunité au rayon de glace. Cette théorie a finalement été réfutée par Metroid : Samus Returns, qui a reconnecté le retour original de Samus en montrant que les Métroïdes Oméga sont naturellement grands, sans vol et vulnérables aux rayons de glace.Dans la langue Chozo, le mot « Metroid » signifie « guerrier ultime ». Il est donc possible que ce nom ait été choisi parce que les Chozo ont créé les Métroides pour combattre le parasite X sur SR388.Au début du jeu, dans le secteur 1, des parasites X ont infesté 5 stabilisateurs atmosphériques et vous devez les rétablir à la normale. Si vous regardez attentivement le coin supérieure gauche de ces stabilisateurs atmosphériques vous pouvez voir une GameCube.Il existe une zone cachée très difficile à atteindre. Une fois à l’intérieur, vous aurez le droit à un dialogue entre un ordinateur et une ombre. Ce dialogue se termine par « Je me demande combien de joueurs verront ce message… ? »La première bande-annonce de Metroid Fusion à l'E3 2001, s'intitulait tout simplement Metroid IV cette version avait alors un tout autre aspect graphique et a suscité beaucoup de critiques, car il ressemblait trop à un jeu de Game Boy Color. Nintendo a alors retravaillé tout l’aspect graphique du jeu et a présenté Metroid: Fusion à l’E3 2002.Il aura fallu attendre Super Smash Bros. Ultimate pour avoir le nom officiel de la forme robot de Ridley, soit 14 ans.Certains fans ont émis l'hypothèse que le Space Pirate Mother Ship devenait le vaisseau naufragé dans Super Metroid, parce que sa musique était un remix de ce dernier et contenait les mêmes ennemies robotiques. Cependant, Yoshio Sakamoto a démenti cette hypothèse.Crocomire devait à l’origine faire partie du jeu, mais il a été retiré pour des raisons inconnues. Cependant, il est toujours possible de l’affronter en modifiant légèrement le code du jeu, mais les animations de Crocomire sont inachevées et il ne peut pas mourir.À l’origine, la scène d’ouverture devait être un monologue de Samus. Bien que cette idée n’ait pas été mise en œuvre, un fichier vocal avec la voix de Jennifer Hale a été retrouvé dans les fichiers du jeu. De plus, chaque lieu visité devait posséder une introduction.Le jeu est sorti près de dix ans après Super Metroid parce que les développeurs ne savaient pas s'ils pouvaient faire une bonne suite.La plupart des premiers travaux ont été jetés à la poubelle, à un certain moment, l'équipe japonaise passait la majeure partie de son année en Amérique à superviser le jeu tandis que le personnel de Retro Studios vivait essentiellement dans le bureau et se nourrissait de bonbons énergisants pour respecter les délais.Une version inutilisée de la combinaison de Phazon a été retrouvée dans les fichiers du jeu. Cette dernière utilise des couleurs bleues/turquoises. D’après Mike Sneath, cette version a été abandonnée, car Tod Keller (Directeur Artistique) ne trouvait pas le costume assez maléfique.Les power-ups Screw Attack et Speed Booster devaient être disponibles, mais ont été retirés. D’ailleurs le premier power-up a été ajouté à Metroid Prime 2 : Echoes.Super Metroid devait être inclus comme bonus, mais il a été supprimé parce qu'elle nécessitait un émulateur tiers pour fonctionner et Nintendo ne voulait pas traiter d'éventuels problèmes juridiques.Il est possible de déverrouiller le Metroid de la NES et la combinaison de Metroid Fusion en connectant la Game Boy Advance à l’aide du câble. Cependant, il est nécessaire d’avoir terminé les deux jeux.À l'origine, le jeu devait être à la troisième personne, mais Shigeru Miyamoto n'en était pas satisfait (car il n'était pas assez intuitif) et a demandé à l'équipe de repartir de zéro afin de refaire le jeu en vue à la première personne.Le boss n'allait pas être combattu dans une zone étroite comme on peut le voir dans la version finale du jeu. C'est ce que montre la toute première bande-annonce de Metroid Prime, où le boss a beaucoup plus de liberté de mouvement, comme courir à travers la pièce et grimper sur les murs.Le Morph Ball aurait pu ne pas être présent parce que l'équipe de développement a eu du mal à faire la transition de la vue à la première personne à la vue à la troisième personne. Mais Shigeru Miyamoto a déclaré que si l'équipe ne pouvait pas faire fonctionner le Morph Ball, alors le jeu ne serait pas bon.Au cours du développement, un ennemi ressemblant à un insecte a été retiré du jeu. Il est possible que cet ennemi fût à l’origine un boss ou d’un premier modèle d’un ennemi présent dans le jeu final. Enfin, un gorille à quatre bras devait être le boss de la zone de glace, mais ce dernier ne verra jamais le jour, car Nintendo trouvait que ce monstre n’avait pas sa place dans le monde de Metroid.Il était prévu que Kraid soit de retour en tant que boss, mais cette idée a été abandonnée à cause de contraintes de temps.Le jeu était terminé à près de 30% lorsque Nintendo a brusquement ordonné à Retro Studios de terminer le jeu en trois mois, tout cela pour respecter la date limite de Noël.Le développement du jeu a commencé après la proposition de quelques idées de Tony Giovannini (Concepteur de niveaux chez Retro Studios). Le jeu était alors nommé Metroid 1.5 et devait mettre en scène l’enlèvement de Samus par un énorme vaisseau spatial dirigé par une intelligence artificielle schizophrène qui cherchait à conquérir la galaxie.Bryce Walker, le directeur principal du développement affirme, qu’il n’a jamais réussi à battre le Gardien Turbo sans passer par le menu de débogage.L'une des premières démos technologiques pour la Wii en 2005 était une version remaniée de Metroid Prime 2 : Echoes. C'était la plus avancée des 8 démos disponibles et c'était le seul jeu à intégrer le Nunchuk. Il a fallu deux mois à un développeur pour réaliser la démo pour le Tokyo Game ShowTout comme Metroid dans Metroid: Prime, Super Metroid Prime devait être disponible en tant que bonus, mais cela n’a jamais été mis en place à cause de contrainte de temps.Des versions de démonstration de Metroid Prime 2: Echoes montrent Aether avec un soleil et une lune dans le ciel, mais dans le jeu final, Aether est une planète sans lune.Metroid Prime 2 devait mettre en scène un combat entre Samus et un Luminoth possédé par un Ing, mais cette idée sera mise de côté pour des raisons d'incohérences.Les personnes qui pensaient que le vaisseau visible après avoir fini le jeu à 100% était le Delano 7, le vaisseau de guerre de Sylux avaient complètement raison, bien qu'il ait fallu huit ans pour que la théorie soit confirmée.Une idée abandonnée dans cet épisode était d'avoir des missions de chasseur de primes en tant que missions optionnelles. Nintendo a refusé l’idée, imaginant Samus plutôt comme un mercenaire.Le vaisseau devait à l'origine jouer un rôle plus important dans le jeu, avec des sections de pilotage. Malheureusement, ils ont été coupés, ce qui explique les extensions de missiles inutiles que l'on peut obtenir en échange.La version japonaise possède un questionnaire, une fois rempli, le jeu vous dans quel niveau de difficulté vous pouvez aller jusqu’au bout.En entrant certains chiffres sur la console de communication de Samus à bord de son navire, vous recevrez des messages spéciaux de 5 des principaux développeurs de Metroid Prime 3 : Satoru Iwata, Kensuke Tanabe, Shigeru Miyamoto, Kenji Yamamoto et Yoshio Sakamoto.Dans la compilation, le multijoueur devait être corrigé et ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais Retro Studios n’a pas eu le temps nécessaire pour le faire.Dans ce jeu, Samus Aran a un grain de beauté sous le côté gauche de sa lèvre. C’est la première fois que ce grain de beauté apparaît dans un jeu Metroid. Cependant, Yoshio Sakamoto avait déjà déclaré après la sortie de Super Metroid être la seule personne à connaître l’emplacement du grain de beauté de Samus.Dans les données du jeu, il est possible de trouver plusieurs salles de tests. L’une d’entre-elles est la reproduction de la première arène de Ninja Gaiden 2.Le jeu a reçu un accueil très mitigé par les joueurs et la presse à cause de gros problèmes sur l'histoire, les mécaniques de jeu. Ce jeu a mis la licence dans une situation compliquée, Nintendo l'ayant mis de côté pendant quatre ans avant de planifier un nouveau jeu.Selon l’équipe de développement, Yoshio Sakamoto n’est pas un bon réalisateur. Il serait responsable de presque toute l’histoire du jeu ainsi que les problèmes liés au gameplay (l’utilisation uniquement de la wiimote, la disparition de la combinaison de gravité, etc.). L'équipe de développement a juré de ne plus travailler sur un autre jeu Metroid avec Sakamoto en raison du développement chaotique du jeu. Cependant, Yoshio Sakamoto a participé de loin au développement de Metroid : Samus Returns afin de faire oublier ses erreurs sur le développement de Metroid : Other M.Un document d’un projet pour un certain “Metroid 1.5” s’est retrouvé sur internet en février 2011. Ce document détaillait une suite alternative au premier opus. Samus aurait été piégé sur un vaisseau extraterrestre d’une autre dimension. Ces derniers cherchant à capturer plusieurs chasseurs de primes afin d’obtenir leurs pouvoirs. Ce projet devait mettre en place de nouvelles créatures et avoir un mode multijoueur beaucoup plus important que Metroid Prime 2. Bien que le concept n’ait jamais abouti à quelque chose, plusieurs éléments ont été utilisés dans d’autres jeux comme Metroid Prime et Metroid: Other M.Next Level Games voulait faire un jeu Metroid pour la Nintendo 3DS, mais il a été annulé en faveur de Luigi's Mansion 2. Il existe encore quelques concepts arts de ce projet.La suite officielle de Metroid: Fusion devait être présenté à l'E3 2005 sous le nom de Metroid: Dread. Le jeu ne sera finalement jamais montré au public et sera tout simplement annulé quelques années plus tard. Y. Sakamoto a confirmé que le jeu était réel et que l'histoire a été écrite entièrement, mais que si le projet venait à revoir le jour il serait alors repris de zéro.Le nom de la combinaison varia est dû à une erreur de traduction dans Super Metroid, le nom original étant barrière. La confusion vient de la lecture du B qui peut se lire aussi V en japonais (バリア se lit baria ou varia).Le développement de Metroid Prime: Federation Force a commencé en 2009, mais comme la Nintendo DS n'était pas assez puissante le jeu a été mis en pause jusqu'à la sortie de la 3DS. De plus, le jeu est sorti le mois du 30e anniversaire de Metroid.