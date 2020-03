«Ce n'est pas la chose la plus importante au monde en ce moment, mais il ne faudra pas trop de temps avant

que le Covid-19 commence à avoir un impact sur les sorties des jeux. Les titres prévus pour ce mois et

peut-être avril devraient être prêts, mais après cela, tous les paris sont ouverts. »

On apprenait hier que CD Project a bien adapté un statut en télétravail et que Cyberpunk 2077nepas avoir de report. Pour rappel, le jeu sort leprochain, y a le temps.The Last of Us : Part II devait originalement sortir le 21 février 2020.Les récents événements pourraient pousser Naughty Dog à annoncer un secondreport, ce qui ferait tout de même du bienEn ce qui concerne la prochaine génération,Il ne nous reste plus qu'à patienter.