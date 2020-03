Les valeurs et les convictions sont incroyablement puissantes et elles sont souvent ce qui pousse les héros et les méchants à faire les choses scandaleuses qu’ils font. Ceci est incroyablement pertinent dans "School Festival Start !!", qui est un épisode qui se résume à des personnages qui se battent pour ce en quoi ils croient et refusent d'abandonner.Il y a environ une demi-douzaine de moments où Midoriya et Gentle sont apparemment vaincus dans cet épisode, seulement pour qu'ils se traînent et continuent à se battre. Je ne pense pas avoir jamais vu Midoriya travailler plus dur dans un combat et ce qui est incroyable ici, c'est que les enjeux ne pourraient pas être plus bas. C'est partout une infiltration d'un festival scolaire. Ce n'est pas un complot pour assassiner le personnel enseignant, conquérir le monde ou éliminer les caprices de tout le monde.Pour regarder l'episode de my hero academia saison 4 par ici :