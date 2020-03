Il semblerait qu'il faille se faire à l'idée que Okami 2 n'arrivera probablement jamais.

« Okami 2 était en développement il y a quelques années, mais il a été abandonné et ne se produira probablement jamais en raison d'une relation dégradée entre certaines parties. Il y a eu des drames et des ponts brûlés, donc il est probablement enterré et mort à moins que quelque chose ne change.



Ils [PlatinumGames] l'étaient, c'était il y a quelques années, mais disons simplement que Platinum ne voudra probablement plus jamais y travailler après ce qui s'est passé. Je suis désolé de tourner autour du pot à ce sujet, mais après certaines choses qui se sont produites, ils ne voudront probablement plus jamais y toucher. »

Selon Dusk Golem et Liam Robertson, Okami 2 était en développement mais il y a eu des problèmes entre Capcom et PlatinumGames. Pour rappel, Tatsuya Minami, qui est censé être la principale raison pour laquelle cela ne s'est pas produit et aurait été renvoyé de Platinum, est maintenant de retour à Capcom pour travailler sur RE3. A moins que les relations entre les deux compagnies s'améliorent, PlatinumGames ne développera pas Okami 2.



Cependant, Capcom pourrait le faire avec Minami, mais bon..