Cela vient des deux interviews qui sont plus bas, de Nomura:

- Ainsi, Cloud, Aerith et Tifa peuvent se procurer des vêtements différents pour la section du Wall Market.



- De plus, les éléments de la Compilation qui pourraient y figurer seront séparées de l'histoire principale.



- Le jeu est officiellement Gold.



- Chaque membre d'Avalanche aura sa propre histoire et sera plus étoffé.



- L'accent est davantage mis sur Jessie, avec des histoires qui la placent sous les feux de la rampe. Ils ont mentionné qu'il ne s'agira pas de quêtes secondaires, mais d'une véritable partie principale de la campagne (vous pouvez également rencontrer ses parents et dîner chez eux).



- Le jeu est long et a plein de contenu, avec beaucoup de choses que nous n'avons pas encore vues.