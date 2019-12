World of PlayStation



Bluepoint Games fait parler de lui aujourd'hui, et pas pour un tweet pour changer.



Dans une récente interview avec SegmentNext, le président Marco Thrush a déclaré que jusqu'à maintenant, développer un

remake de Shadow of the Colossus était une réalisation incroyable du studio. Quoi qu'il en soit, le projet

actuellement en préparation pour la PS5 sera la « plus grande réalisation de Bluepoint Games ».

Il en a également profité pour parler rapidement du développement d'un nouveau moteur.



Voici ce qu'il en dit :

« Nous avions originalement développé un remaster de Shadow of the Colossus pour la PS3, puis un remake pour la PS4. C'est le seul jeu que nous ayons touché deux fois et, à ce jour, c'est notre plus grande réussite. Il est donc évident que c'est notre production préféré. Cependant, il ne fait aucun doute que notre projet actuel deviendra la réalisation dont nous sommes le plus fiers.



Heureusement, le moteur de Bluepoint est en développement depuis de nombreuses années. Nous avons considérablement investi pour que notre processus de remasterisation ou de refonte de jeux soit puissant et efficace. Il est flexible et capable de tirer parti de tout matériel. »

Bluepoint Games travaille actuellement sur un projet exclusif à la PlayStation 5.