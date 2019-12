World of Gaming





Square Enix vient tout juste de poster son lineup pour le Jump Festa 2020, qui se déroule du 21 au 22 décembre à Chiba, au Japon. On notera donc que Final Fantasy VII Remake sera présent avec un trailer, et l'absence

de Re:Mind, l'extension de Kingdom Hearts III. Quoi qu'il en soit, voici le lineup :

- Dragon Quest of the Stars (iOS, Android) – Scène, Trailer

- Final Fantasy VII Remake – Séance Photo, Trailer, Nouveauté

- Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android, PC) – Séance Photo, Scène, Nouveauté

- Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (PS4, Switch, iOS, Android) – Trailer

- Tatakae! Dragon Quest Scan Battlers (Arcade) – Jouable, Scène, Trailer, Nouveauté

- Trials of Mana (PS4, Switch, PC) – Trailer

- War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius (iOS, Android) – Séance Photo, Scène, Nouveauté

Le programme :

21 Décembre à 03h45 :







03h45 à 04h30 - Dragon Quest of the Stars : discussion avec des invités spéciaux. Une discussion en direct avec le créateur de la série Dragon Quest, Yuji Hori, et un invité spécial lié à Dragon Quest of the Stars. Également en vedette le producteur Ryuutarou Ichimura.



05h00 à 06h00 - Final Fantasy Brave Exvius et War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius en live. Des informations sur les dernières situations et événements de la troisième saison de l'histoire principale de Final Fantasy Brave Exvius, qui célèbre son quatrième anniversaire. En outre, il y aura une introduction et des informations sur les événements de War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius, publié en novembre.



06h30 à 07h30 - Dragon Quest of the Stars. Un live spécial pour Dragon Quest of the Stars, téléchargé plus de 20 millions de fois. Une introduction au jeu ainsi que des informations sur les choses à venir. Avec le producteur Ryuutarou Ichimura, le producteur de gestion Yuuta Nagano, le réalisateur Shintarou Hata, le concepteur de jeu Yuji Horii, Manaty-V-Jump et MC Chiaki Kyan.

22 Décembre à 07h30 :







07h30 à 08h45 - Tatakae! Dragon Quest Scan Battlers. La phase finale du championnat le plus puissant au Japon, Scan Battler. Avec Ryouchin, batteur de charmes, Kasshi et Yuumi, ainsi que le producteur de Square Enix, Ryuutarou Ichimura et Yoshiaki Kano, ainsi que le producteur adjoint de Square Enix, Kenta Mukai.