World of Gaming





Alors que le prochain service de streaming Stadia de Google sort demain (le 19 novembre 2019), on apprend que de nouveaux jeux s'ajoutent au line-up. Initialement prévu de mettre à disposition 12 jeux lors de son premier jour, Google annonce que 22 jeux le seront, soit près du double de ce qu'avait annoncé la compagnie la semaine dernière. Certains de ces titres étaient prévus pour 2020 mais le directeur du service de streaming, Phil Harrison, déclare :

« Oui, nous étions peut-être un peu conservateurs dans nos prévisions de la semaine dernière et (plus important encore) nos partenaires ont fait un travail formidable en réglant les dernières difficultés et en effectuant des tests. »

Google a surement voulu concurrencer le Project xCloud de Microsoft qui propose plus de 50 jeux dans sa version beta.

Voici la liste complète, sont en gras les nouveaux jeux :

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on Titan : Final Battle 2

Destiny 2 : The Collection (Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein : Youngblood

De plus, on apprend que Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, initialement prévu pour 2020, sortira en fin 2019 sur le service. Doom : Eternal, Watch Dogs : Legion, Gods & Monsters, et Cyberpunk 2077 sont tous confirmés pour une sortie 2020 sur Stadia. Google déclare que d'autres titres sortiront d'ici la fin d'année (Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2 et Darksiders Genesis) et courant 2020. Google Stadia sera disponible demain.