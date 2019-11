World of PlayStation





Nioh 2 a été annoncé lors de la conférence PlayStation à l'E3 2018, révélé dans un court trailer présentant un samouraï battu lors d'une bataille contre plusieurs Yokai. Se faisant un peu discret depuis, la communication autour du titre s'est réellement lancée il y a un mois. Le jeu sortira le 13 mars 2020 sur PS4.



Aujourd'hui, on va parler de la bêta ouverte de Nioh 2 disponible depuis vendredi se terminant dimanche prochain. (bêta testée sur une PlayStation 4 Pro)





En l'état, Nioh 2 est le même jeu que le premier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les développeurs ne vont pas essayer de corriger les erreurs du précédent titre. Ils vont juste rajouter "blindé" de choses pour donner cette fameuse apparence d'un "2". Finalement, on se retrouve avec un produit, certes bon car il reprend les mêmes chose que le premier, mais pas assez pour ce que l'on pourrait attendre d'un second opus. Surtout après ce que d'autres ont pu proposer avant.



Il faut prendre le jeu tel qu'il l'est. Le comparer avec un autre titre serait malheureux pour le prochain titre de Koei Tecmo. Une bonne surprise est toujours possible. Verdict le 13 mars 2020 prochain.

Cette fois-ci, le jeu vous propose de créer votre propre personnage. Fini le fait de jouer un irlandais au look américain dans un monde japonais.C'est l'un des nouveaux points de cet épisode, et peut-être le meilleur, pour tout vous dire.Une nouvelle jauge dédiée à cela sera désormais disponible. C'est en appuyant sur R2 que des cornes apparaîtront sur votre personnage. Ceci va vous permettre d'accéder aux trois attaques de Yôkai qui seront à modifier selon vos envies. Sauf une, qui se déclenche avec O, permettant de stun les ennemis s'appretant à faire une grosse attaque. L'ennemi dégagera une lueur rouge avec un bruitage spécial pour vous en avertir.Autant vous dire que c'est donné.L'obtention de nouvelles attaques de Yôkai se fera sur les dépouilles des ennemis déchus à travers un système drop, variable évidemment.Le gameplay reste donc le même, mais va cette fois-ci proposer de nouveaux types d'armes.A l'instar de Nioh premier du nom, vous serez en mesure de gagner des points de compétence pour l'arme que vous utilisez, et ainsi débloquer de nouvelles attaques qui seront à placer à votre guise.On récupère des armes, armures et objets à foison sans qu'on ne sache réellement ce qu'on ramasse. Tuer un ennemi une fois, il va drop une armure. Une seconde fois, une arme Yôkai / bénie.Certes, avoir plusieurs types d'armes est une bonne chose afin de varier le gameplay, mais en faire beaucoup juste pour qu'il y en ait beaucoup, n'est pas la solution. En effet, on se retrouve avec une panoplie de menus, de points de compétence à utiliser, d'objets, qui vont au final ne pas être si utile que ça lors de notre aventure.Ca en devient juste chiant d'avoir autant de chose à dépenser alors qu'on en a pas besoin.Tout de même, cela sera utile pour les personnes ayant un peu de mal. A savoir qu'il sera désormais possible d'invoquer 3 personnes pour compléter une zone.Contrairement à celles en rouges, cette fois-ci vous invoquerez le personnage d'un joueur pour qu'il combatte à vos côtés.Bien que les niveaux peuvent paraître plus grands (en terme de longueur), on se retrouve tout de même avec des zones "étroites" remplis de vide, histoire de.Bien qu'il soit difficile de juger ce genre de choses sur une courte bêta, peu de chance pour que Koei Tecmo ait choisis, comme par hasard, les pires zones du jeu.Le jeu possède 3 modes, un pour les fps à 60, un autre pour la résolution au détriment des fps et enfin le dernier proposant un mix entre les deux (fps variable). J'ai personnellement opté pour le premier. Bien que les modélisations des personnages soient très bien réussies, le reste par contre... est assez curieux.Alors, évidemment que dans ce "genre" de jeu, la beauté est censée être présente de par sa direction artistique. Mais là, on a jeu qui va sortir en début 2020, soit fin de génération, et malheureusement la qualité n'est pas au rendez-vous.