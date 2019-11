World of Gaming





C'est officiel : Overwatch 2 existe bel et bien ! Faites front commun dans cette nouvelle ère de héros. Overwatch® 2 renforce les fondations posées par un style de jeu compétitif et épique, plusieurs fois récompensé, et défie les héros du monde entier de se réunir et de progresser, afin d’éradiquer la vague de menaces qui pèsent aux quatre coins du globe.

- Une histoire complète avec des missions, des modes PvE et des cartes remasterisées.

- Les missions de héros sont des expériences de coopération avec une forte rejouabilitée.

- Les 31 héros, et plus, ont des apparences améliorées.

- Plusieurs nouveaux héros déjà confirmés, mais dont on ne parlera pas encore.

- Avec Overwatch 2, ils veulent redéfinir ce que signifie une suite. Pour tous les joueurs d'Overwatch, vous jouerez sur les mêmes cartes que les joueurs d'Overwatch 2 avec les mêmes héros. C'est un environnement multijoueur partagé où personne n'est laissé pour compte.

- La progression d’Overwatch se reporte à Overwatch 2.

- Overwatch 2 est une suite complète, avec de nouveaux modes de jeu clairement définis et d'autres contenus, mais les joueurs d'Overwatch pourront jouer avec les nouveaux héros et nouvelles cartes dans les modes originaux.

Announce Cinematic : “Zero Hour”







Gameplay Trailer