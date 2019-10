World of Gaming





Retour en décembre 2018.



Dans une interview avec Famitsu, Jun Takeuchi (producteur de Capcom), parle de la nouvelle initiative de la D1.

A commencer par RE7 (janvier 2017), Resident Evil 2 Remake (janvier 2019) et Devil May Cry V (mars 2019) :



« Si nous continuons à augmenter progressivement les effectifs de notre personnel, je pense qu'à un moment donné, nous serions en mesure de gérer quatre titres AAA à la fois. De plus, nous travaillons actuellement sur un titre qui incitera nos à se dire : "Wow, ils font ça ?"



Le développement de RE2 et DMC 5 avait déjà commencé quand RE7 était également en développement. 3 équipes ont travaillé et sont les piliers de la Division 1. L'effectif ayant augmenté petit à petit, cette Division comporte désormais 4 projets. »