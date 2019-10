World of PlayStation





C'est officiel : The Last of Us Part II est bien repoussé. Neil Druckmann, le directeur du jeu, vient d'annoncer via le PlayStation Blog que le prochain titre du studio sortira le 29 mai 2020 sur PlayStation. Initialement prévu pour le 21 février 2020, ce report de 3 mois permettra au studio de peaufiner et sortir le jeu sans faire aucun compromis, d'après Druckmann. Les développeurs veulent offrir un jeu avec un niveau de qualité digne de Naughty Dog.



Voici son message, rapporté par le PlayStation Blog FR :

Mais au cours de ces dernières semaines, alors que nous étions en train d’apporter la touche finale à certaines sections du jeu, nous avons réalisé que nous n’avions pas suffisamment de temps pour offrir à l’intégralité du jeu un niveau de qualité digne de Naughty Dog. À ce stade, nous avons dû faire un choix : sacrifier certaines parties du jeu, ou y consacrer plus de temps. Nous avons opté pour cette seconde solution, et cette nouvelle date de sortie nous permet de peaufiner chaque détail tout en réduisant la charge de travail qui pèse sur notre équipe.



Nous nous réjouissons d’avoir l’opportunité de concrétiser notre vision, mais nous sommes déçus de ne pas avoir réussi à éviter d’en arriver là. La taille du jeu nous a dépassé, et nous n’avons pas pu correctement prévoir le temps nécessaire pour nous assurer que tout soit parfait. Nous détestons décevoir nos fans, et nous sommes désolés.



Sachez que ce délai nous permettra d’élever The Last of Us Part II à la hauteur de nos ambitions et d’atteindre le plus haut niveau de qualité. Nous savons que ces quelques mois supplémentaires viennent prolonger une attente insoutenable. Nous vous remercions de votre patience et de votre soutien.