Compte tenu du succès critique de Gears 5, ce n'est sans grand doute que le développement de Gears 6

soit déjà en chantier. Quoi qu'il en soit, selon le directeur artistique de The Coalition, le prochain Gears

pourrait visuellement s'inspirer d'une oeuvre assez intéressante.



Hamidreza Nikoofar, compositrice de jeux vidéo basée en Iran, propose une série de podcasts intitulée « Wassup Conversations », dans lequel Nikoofar s'entretient avec divers développeurs. Un épisode récent mettait en avant une conversation avec le directeur artistique de Gears 5, Aryan Hanbeck, qui avait révélé une inspiration surprenante pour un possible Gears 6.

« Une chose - les personnes présentes vont probablement rire si elles voient ça - mais je n'ai cessé de dire à tous les articles d'aller voir Handmaid's Tale... La composition, la couleur, et juste la cinématographie et le symbolisme sont tout simplement fantastiques », déclare Hanbeck. « Donc, j'ai regardé ça et je me suis dit : "Wow, on doit trouver un moyen d’avoir plus ce genre de chose dans Gears 6." »

Cette citation est faites aux environs des 27-minutes de la discussion. Hanbeck a été interrogé sur certaines

de ses inspirations artistiques, en particulier pour Gears 5 qui présente une différence visuelle par rapport aux

jeux précédents de Gears of War. Il a réagi en citant des jeux tels que Destiny 2, mais aussi des séries telles que

The Handmaid's Tale : La Servante écarlate.



Bien que ça ne soit pas une confirmation officielle pour Gears 6, la franchise va très certainement se poursuivre

à travers de nouvelles suites. De quoi nous donner une petite idée de l'atmosphère du prochain titre du studio.