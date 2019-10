Chef designer

InXile Entertainment est à la recherche d'un Lead Designer talentueux, motivé et expérimenté pour un jeu de rôle de nouvelle génération. Le candidat idéal sera un innovateur passionné et créatif ayant de l'expérience dans la direction et la gestion d'équipes de conception, combinée à une expérience éprouvée dans le développement d'expériences passionnantes et engageantes dans les RPG modernes. Travaillant directement avec le directeur du jeu et les autres parties prenantes du projet, le concepteur principal doit piloter les principales fonctions de jeu et de narration du titre et les mettre en œuvre à un niveau élevé de qualité. Il s'agit d'une rare occasion de diriger une équipe de concepteurs pour créer un jeu de rôle immersif et fascinant avec certains des fabricants de jeux les plus connus de l'industrie et des joueurs les plus connus.

Ingénieur en chef

inXile entertainment est à la recherche d'un ingénieur logiciel principal talentueux et enthousiaste pour se joindre à son équipe dans le cadre d'un projet RPG inattendu et passionnant, en collaboration avec le directeur du jeu et les autres chefs de projet, l'ingénieur logiciel principal est chargé de créer la feuille de route technique qui donnera vie à la vision du jeu. Le candidat idéal aura une expérience avérée dans le développement de jeux de rôle multiplateformes de prochaine génération, tout en offrant un mentorat technique et des conseils à une équipe d'ingénieurs. Est-ce que ça te ressemble ? Venez nous rejoindre !

Artiste principal dans le domaine de l'environnement

inXile est à la recherche d'un(e) Lead Environment Artist expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe de classe mondiale travaillant sur un jeu de rôle de nouvelle génération. le candidat idéal aura une vaste expérience dans la création de mondes immersifs, en collaborant avec des ingénieurs, artistes et designers pour créer des environnements visuellement étonnants qui favorisent un gameplay agréable et engageant. Avec de solides compétences en leadership combinées à un oeil intransigeant pour la qualité, le Lead Environment Artist aidera à créer le monde inoubliable du prochain grand RPG d'inXile. Est-ce que ça te ressemble ? Venez nous rejoindre !