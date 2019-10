World of Gaming





Capcom a publié rapport annuel, outre les nombreux chiffres concernant ses licences, on apprend également que le studio japonais place la série Devil May Cry au même niveau que celle de Resident Evil. Ce changement s'explique par le succès du dernier titre d'Hideaki Itsuno, avec près de 2 millions de ventes en seulement 15 jours.

Le studio fait part de son souhait d'inclure de jeunes recrues sur les franchises de Devil May Cry et Resident Evil :

"De plus, ils débordent d'énergie et désirent utiliser leurs compétences afin de conquérir de nouveaux marchés. C'est pourquoi ils ont rejoint Capcom, dont l'ADN est ancré dans son orientation vers les marchés mondiaux. Si l'employé est très compétent, il peut être affecté au développement de grandes franchises, telles que Resident Evil ou Devil May Cry, et cela dès leurs premières années. Apprendre et obtenir des résultats sous la tutelle d'un leader, tout en assumant davantage de responsabilités au fil du temps, prépare cet employé à devenir chef de projet à leur tour."

Voilà qui est bon à savoir.