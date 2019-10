World of PlayStation





The Last of Us Part II continue de faire parler de lui avec des informations sur la nouvelle technologie implémentée par les Dogs. Il n'y aucune indication sur l'écran de la pulsation cardiaque d'Ellie. Ce n'est pas un mécanisme de jeu dans lequel vous devrez faire attention à garder un battement de cœur stable. Mais le rythme cardiaque des personnages modifie considérablement le jeu.



Anthony Newman, le co-directeur du jeu, a expliqué cette nouvelle technologie dans une interview avec Polygon :

« Chaque facette du jeu est montée d'un cran. L'une d'elles est l'audio où, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais alors qu'Ellie se met à courir et se calme ensuite, on la voit reprendre son souffle.



Ce qui se passe c'est que la fréquence cardiaque d'Ellie oscille de haut en bas. Elle augmente quand vous sprintez, quand vous êtes au corps à corps, quand tu subis des dégâts et quand il y a plusieurs ennemis présents. Et cela va moduler sa façon de respirer.



C'est incroyable car j'ai été capable de jouer au chat et à la souris avec les Clickers comme jamais auparavant, car je peux les comprendre aux bruits qu'ils émettent. Et les humains feront la même chose en respirant, en courant, etc. »

Naughty Dog joue beaucoup sur les détails, comme d'habitude, et veut toujours aller plus loin. The Last of Us Part II comportera de nombreux petits détails tel que le fait de donner un nom à tous les ennemis du jeu (ce qui va leur permettre de s'appeler les uns les autres en cas de danger). « Ainsi, non seulement nos ennemis humains ont des noms, ils ont également des cœurs ! » termine Newman.



The Last of Us Part II sort le 21 février 2020 sur PS4.