Gizmodo a publié aujourd'hui un article qui contient des détails plutôt intéressants.

Leur fuite a fait les déclarations suivantes :

1. Prospero est le nom du devkit PS5. ll a fourni des images plus tôt cette année avant que quiconque ait vu les images maintenant fuitées.



2. La PS5 et la Scarlett utiliseront différentes techniques et approches du fameux Ray Tracing. Il a laissé des petites infos que le site a refusé de divulguer.



3. Le kit de la Xbox Scarlet met l’accent sur l’appareil photo. La caméra actuelle est capable d'offrir de la 4K avec un décalage de 2ms ! Il y a des démos de Snapchat tel que des changements d'éclairage. Tandis que la PS5 utilise une technologie de caméra plus vieille.



4. Il indique que les deux consoles auront le plus grand saut de calcul, toute génération confondue.