Ah, Demon's Souls. Initialement sorti le 5 février 2009, qui aurait pensé qu'un studio tel que FromSoftware aurait révolutionner l'industrie du jeu-vidéo ? Depuis 2015, les fans se demandent si Demon's Souls verra le jour sur PS4.

Le titre de FromSoftware a d'ailleurs été placé dans le top 1 des jeux PS3 par Famitsu, en 2016.



« C'est un peu comme lorsque vous jetez un oeil à quelque chose que vous avez écrit plus jeune et que vous vous dites : "Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est passé par la tête ?".

Après, ce n'est pas que cela me gêne, mais je n'aime pas me replonger dans mes précédents jeux. Si un studio qui a vraiment apprécié l'original souhaitait s'investir corps et âme pour le refaire, j'en serais ravi. »

« La profondeur avec laquelle nous restaurons nos projets a grandi exponentiellement, en commençant par du nettoyage de textures sur God of War Collection jusqu'à une modification de tous les aspects du jeu sur Uncharted Collection. En fait, pour Shadow of the Colossus, il ne s'agissait pas d'un remaster, nous l'avons qualifié de remake étant donné la complexité du travail. Et alors que nous avançons sur notre prochain projet, nous le considérons comme une relecture étant donné que nous allons bien au-delà de ce qu'on croyait possible sur Shadow of the Colossus. » - Peter Dalton (directeur technique)



« Nous sommes vraiment excités par notre prochain projet et nous pensons que vous le serez aussi en découvrant de quoi il s'agit. » - Marco Trush (président du studio)