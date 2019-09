World of PlayStation





Après un trailer dévoilant la date de sortie du prochain jeu de Naughty Dog, Neil Druckmann a quelques mots à nous dire sur ce dernier. Ce message a donc été posté par ses soins sur le PlayStation Blog,

- Capacité de munitions améliorée : débloquez instantanément une amélioration pour le chargeur du pistolet d’Ellie.

- Manuel d’artisanat : débloquez instantanément ce manuel d’entraînement, qui vous donnera accès à de nouvelles recettes et améliorations que vous pourrez confectionner.

Nous avions envie de vous en dire plus sur The Last of Us Part II et de vous révéler sa date de sortie, mais nous voulions attendre d’avoir presque fini la production et d’être sûrs de la date à annoncer. Et aujourd’hui, nous avons un tas de choses à partager avec vous…C’est dur de décrire la pression de faire une suite au premier jeu. Nous savons à quel point vous aimez cet univers et ses personnages, surtout Ellie et Joel. Croyez-moi, nous sommes tout aussi fans que vous.Et c’est pourquoi nous avons passé des années à créer un jeu qui puisse leur rendre justice et raconter une histoire toute en nuances qui répond à cette question principale :C’est une histoire extrêmement affective et qui aborde des thèmes complexes qui conviennent parfaitement à l’univers de The Last of Us. Ce que nous avons réalisé très tôt,Pour raconter ce genre d’histoire, le jeu devait être énorme.Sans trop vous en dire,, et qui ne fait qu’effleurer la surface de ce qui compose le cœur du jeu :En plus de la bande-annonce, nous sommes ravis de vous présenter les différentes éditions du jeu :En collaboration avec PlayStation, nous avons travaillé dur pour rendre toutes ces éditions véritablement uniques en y ajoutant du contenu et des objets tirés du jeu et de ses personnages., qui comprend une superbe statue d’Ellie de 30 cm, une réplique grandeur nature du bracelet d’Ellie, un boîtier SteelBook, un mini artbook de 48 pages signé Dark Horse, un lot de six pins en émail, une lithographie et un lot de cinq stickers.un thème dynamique PS4, un lot de six avatars PSN, la bande originale en version numérique et une version dématérialisée du mini artbook.qui contiendra le boîtier SteelBook, le mini artbook de 48 pages signé Dark Horse, et tous les contenus digitaux que vous pourriez trouver dans l’Édition Collector.Pour ceux qui préfèrent le numérique,, qui comprend tout le contenu virtuel mentionné précédemment, ainsi qu’une copie dématérialisée de l’Édition Standard. Si vous précommandez l’une de ces versions sur le PlayStation Store, vous recevrez instantanément un avatar PSN The Last of Us Part II tatouage d’Ellie.De plus, si vous précommandez l’une des éditions du jeu, vous recevrez également deux objets en jeu à sa sortie :Bizarrement ce n'est pas indiqué dans l'article mais il y a également l'édition Ellie que voici (avec un aperçu de l'édition standard) :Aujourd’hui, les journalistes du monde entier pourront tester deux nouveaux niveaux lors d’un évènement de presse à Los Angeles, avec environ trois heures de jeu ! Heureusement, nous n’aurons pas à attendre bien longtemps pour en entendre parler. Leurs impressions et leurs vidéos seront diffusées, date bien connue des fans, car c’est la Journée de l’épidémie (le fameux Outbreak Day en anglais).Inspirés par le jour où l’infection par cordyceps a atteint un seuil critique,N’oubliez pas de revenir ici et de suivre Naughty Dog sur Twitter, Facebook, et Instagram pour ne rien manquer !Votre amour pour nos jeux nous inspire et nous encourage à travailler encore plus dur pour offrir des expériences incroyables à nos fans. Nous sommes très fiers du jeu que nous produisons et nous avons hâte de le partager avec vous tous.