Cole : HEY t'entends ça sale pute ? HEY les connards de locustes on va tellement vous éclatez la gueule que votre salope de reine ne reconnaîtra même plus vos tronches de babouins.



Vous pourrez toujours chialer vers elle , '' Oh maman les méchants nous on fait bobos " on va tous vous faire claquer les veines du derche OUAIIIIIIIS .



Baird : Voilà maintenant elle va la fermer ,pas toi elle j'ai bien aime ton discours , surtout le passage sur les veines du derche c’était bien.







J-6

Gears 5 sera disponible à partir du 10 septembre dans son édition standard et avec le Xbox Game Pass, les détenteurs de l'édition Ultimate et l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, seront en mesure d'accéder au jeu à partir du 6 septembre.