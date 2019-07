Les sorties du mois d'août 2019



Semaine du 1 au 4:



Forged of Blood sur PC le 1er août







Hamsterdam sur PC, Switch, IOS et Android le 1er août







Omega Labyrinth Life sur Switch et PS4 le 1er août







Madden NFL 20 sur One, PS4 et PC le 2 août







The Church in the Darkness sur One, PS4, Switch et PC le 2 août







Semaine du 5 au 11:



Gravity Ghost sur PS4 le 6 août







Silver Chains sur One, PS4, Switch et PC le 6 août







Metal Wolf Chaos XD sur One, PS4 et PC le 6 août







DC Universe Online sur Switch le 6 août







Hearthstone : Les Aventuriers d’Uldum sur PC, IOS et Android le 6 août







Legend of Aria sur PC le 7 août







Age of Wonders : Planetfall sur One, PS4, PC et Mac le 7 août







Club Soccer Director 2020 PRO sur PC le 8 août







Total War: Three Kingdoms - Eight Princes sur PC le 8 août







Le Seigneur des Anneaux : Adventure Card Game sur One, PS4, Switch, PC et Mac le 8 août







Pillars of Eternity sur Switch le 8 août







Necrobarista sur PC le 9 aôut







SCP: Blackout sur PC le 9 août







Sword Art Online : Fatal Bullet sur Switch le 9 août







Turok 2 Remastered sur Switch le 9 août







Semaine du 12 au 18:



Rebel Galaxy Outlaw sur PC le 13 août







Neverwinter: Uprising







Friday the 13th : The Game sur Switch le 13 août







Ancestors Legacy sur One et PS4 le 13 août







Exception sur One, PS4, Switch et PC le 13 août







The Great Perhaps sur PC le 13 août







Dicey Dungeons sur PC le 13 août







Fell Seal : Arbiter's Mark sur Switch le 14 août







Senran Kagura : Peach Ball sur PC le 14 août







Ion Fury sur PC le 15 août







Train Sim World 2020 sur One, PS4 et PC le 15 août







Granny Simulator sur PC le 17 août







Semaine du 19 au 25:



Remnant : From the Ashes sur One, PS4 et PC le 20 août







Yu-Gi-Oh ! : Legacy of The Duelist: Link Evolution sur Switch le 20 août







RAD sur One, PS4, Switch et PC le 20 août







Gundam Battle : Gunpla Warfare sur IOS et Android le 21 août







Life Is Strange 2 - Episode 4 sur One, PS4, PC, Mac et Linux le 22 août







Oninaki sur PS4, Switch et PC le 22 août







Arcade Tycoon sur PC le 22 août







Black Desert Online sur PS4 le 22 août







Semaine du 26 au 31:



Wreckfest sur One et PS4 le 27 août







World of Warcraft Classic sur PC le 27 août







Ancestors : The Humankind Odyssey sur PC le 27 août







Hunt : Showdown sur One et PC le 27 août







Control sur One, PS4 et PC le 27 août







The Bard's Tale IV : Barrows Deep sur One et PS4 le 27 août







Pagan Online sur PC le 27 août







Arizona Sunshine: The Damned sur PS4 et PC le 27 août







Headspun sur PC et Mac le 28 août







Crystar sur PC le 27 août et sur PS4 le 30 août







MXGP 2019 sur One, PS4 et PC le le 27 août







Bubsy : Paws on Fire sur Switch le 29 août







Pokémon Masters sur IOS et Android le 29 août







Hotel R’n’R sur PC le 29 août







Re:Legend sur PC le 30 août







The Ninja Saviors : Return of the Warriors sur PS4 et Switch le 30 août







The Dark Pictures Anthology : Man of Medan sur One, PS4 et PC le 30 août







Root Letter : Last Answer sur PS4 et Switch le 30 août







Astral Chain sur Switch le 30 août







Blair Witch sur One et PC le 30 août







Remothered : Tormented Fathers sur Switch le 30 août





--------------------------------------------------------------------------------



Quel(s) jeu(x) prendrez-vous ce mois-ci ?



--------------------------------------------------------------------------------